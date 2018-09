Pastor Aluízio Silva destaca atenção de Zé Eliton aos pleitos da Igreja

O governador José Eliton, depois de uma extensa agenda de trabalho à frente do Executivo Estadual e de compromissos de campanha na capital e no interior no decorrer da semana, reservou a manhã deste domingo (2/9) para agradecer a Deus pelas graças recebidas, pedir direção para continuar administrando bem o Estado de Goiás e para obter êxito na campanha para governador.

O candidato à reeleição pela Coligação Goiás Avança Mais participou do culto da Santa Ceia da Igreja Videira, no Setor Bueno, em Goiânia, e recebeu oração do pastor Aluízio Silva, fundador da Videira, onde estiveram cerca de 4 mil fiéis.

Aluízio Silva fez referência à forma amistosa como o governador sempre tratou a igreja, quando da realização de eventos no Serra Dourada, no Goiânia Arena, e também na intervenção pessoal de José Eliton para agilizar a liberação de licenças para a abertura da Escola Videira e de novos templos. “Nossos governantes apoiam o trabalho da Igreja e entendem a importância social e que o que nós fazemos aqui tem um peso espiritual”, reconheceu o pastor.

Ainda na Videira, Zé Eliton conversou com pessoas que o interrogaram sobre suas propostas de campanha e ouviu sugestões para o próximo governo. O pastor Aluízio contou que a Videira assumiu, há poucos dias, um abrigo da prefeitura que atende bebês recém-nascidos e que, da mesma forma, “estamos aqui para servi-lo, governador, pois nós queremos deixar uma marca profunda na vida das pessoas”; e completou dizendo que “nós somos bênção com o governo no trabalho que desenvolvemos com os jovens, no fortalecimento das famílias, no apoio espiritual”.

O pastor Aluízio Silva exerce o pastorado deste 1988, investindo na visão de células com reuniões nos lares, o que provocou um crescimento explosivo da VINHA (Videira e Ministério Associados), que alcançou as capitais brasileiras e cerca de 30 países com 900 igrejas espalhadas pelo mundo, sendo 120 delas em Goiás.