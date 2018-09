Seis novas linhas de ônibus ampliam acesso ao transporte público em Goiânia

O prefeito Iris Rezende lança na manhã desta terça-feira, 4, às 8 horas, no Terminal Recanto do Bosque, uma de seis novas linhas do transporte público que vão ampliação o acessos e pontos de integração no sistema de transporte. A primeira das novas linhas é a 933, antiga reivindicação dos universitários do Campus Samambaia da Universidade Federal de Goiás (UFG) que moram na região Noroeste de Goiânia. O novo trajeto, que sairá do Terminal Padre Pelágio, passando pelo Recanto do Bosque até o Campus UFG, começa a operar a partir das 5h30 desta terça-feira.

O presidente da Rede Metropolitana de Transporte Coletivo de Goiânia (RMTC), Fernando Meirelles, explica que a mobilidade urbana é constante preocupação da gestão atual. “Todo investimento em transporte público – como a criação de novas linhas que vão ampliar e facilitar a locomoção dos goianienses – faz parte de um comprometimento do prefeito Iris Rezende para que os serviços da Prefeitura acompanhem o desenvolvimento e crescimento da Cidade, garantindo mobilidade e facilidades à vida dos passageiros”, afirma.

Ao todo, as seis novas linhas, que serão lançadas até o dia 31 de outubro, vão representar 11,5 mil quilômetros rodados, diariamente, e 44 mil novos lugares. A segunda linha a ser lançada será a 931, no próximo dia 12 de setembro. Saindo do Terminal Praça da Bíblia, os coletivos vão passar pelos setores Jardim Guanabara, Vale dos Sonhos e Jaó.

933 – Terminal Padre Pelágio/Recanto do Bosque/Campus UFG

Chegar de ônibus ao Campus da UFG no setor Itatiaia sempre foi um desafio para quem mora em determinadas regiões de Goiânia. Para os estudantes do Campus Samambaia, a nova linha possibilitará mais um importante acesso direto ao campus. Quem antes precisava sair do Terminal Padre Pelágio, ir até o Terminal Praça A, para depois fazer uma conexão para o Campus da UFG, economizará cerca de 25 minutos por viagem.

A ligação entre o Terminal Padre Pelágio e o Campus da UFG vai passar por setores importantes como o Nova Esperança, Finsocial, Morada Nova, Terminal Recanto do Bosque e Balneário Meia Ponte.

Serviço

Lançamento de nova linha de ônibus do transporte coletivo

Data: 4 de setembro (terça-feira)

Horário: 8 horas

Local: Terminal Recanto do Bosque