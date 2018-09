“Vamos trabalhar por uma política social verdadeira”, diz Caiado em Trindade

O candidato ao governo Ronaldo Caiado (Democratas) reforçou neste domingo (02 de setembro) em Trindade o seu compromisso em promover iniciativas firmes de combate à pobreza e políticas de assistência social para reduzir vulnerabilidades. Durante o lançamento da candidatura à reeleição da deputada federal Flávia Morais (PDT), reconhecida em todo o Estado por seu trabalho social, Ronaldo Caiado afirmou que irá trabalhar pelos cidadãos mais carentes.

“Vamos lutar por uma política social que não seja baseada em filiação partidária, como a que o atual governo promove. Vamos atender as pessoas mais carentes e que necessitam do apoio do Estado”, garantiu. “O nosso foco principal é o bem-estar e a qualidade de vida do cidadão. Vamos resgatar a esperança dos goianos e superar as dificuldades que Goiás enfrenta”, afirmou.

Em seu discurso, Ronaldo Caiado desmentiu as afirmações de adversários de que iria acabar com os programas sociais. Ronaldo Caiado lembrou de seu trabalho como médico cirurgião da coluna, que já atendeu milhares de pessoas sem recursos, e frisou que seu plano de governo contempla em detalhes projetos para grupos sociais que mais necessitam de assistência.

O plano de governo prevê, por exemplo, a qualificação para o trabalho entre os beneficiários do Renda Cidadã de modo a ampliar suas capacidades para inserção econômica e ampliar o apoio técnico e financeiro aos municípios goianos, qualificando-os na gestão e oferta dos serviços à população em situação de vulnerabilidade social, risco pessoal e social.

Ronaldo Caiado irá implantar ainda um Complexo para Idosos, com estruturação de abrigo residenciais, casas, lares e repúblicas, além de regionalizar os serviços de Proteção Social Especial com a implantação de mais abrigos para acolhimento de crianças e adolescentes e serviços do tipo família acolhedora. Outra proposta é a ampliação do número de CREAS para atendimento às famílias e indivíduos com direitos violados.

“Os goianos sabem que podem confiar que os recursos do Estado serão aplicados em quem precisa. Isso porque vamos ter tolerância zero com a corrupção. Na hora que o dinheiro parar de ser usado para a corrupção, poderemos investir em programas sociais mais amplos e terminar as quase 400 obras inacabadas do Estado”, disse.

Reconhecimento

Em sua fala, Ronaldo Caiado destacou ainda o seu reconhecimento ao trabalho da deputada federal Flávia Morais na área social. “Sei reconhecer o trabalho que Flávia Morais e George Morais tem feito no social. Sabemos da responsabilidade e compromisso com eles têm com essa área”, frisou, emendando ainda que o evento em Trindade foi um demonstrativo de força do casal,, por reunir lideranças importantes dos diferentes cantos do Estado.

Flávia Morais falou do momento especial vivido neste momento da campanha, em que a mensagem de mudança da coligação tem tocado o coração dos goianos. “Estamos levando a mensagem de que é possível devolver a esperança, fazer Goiás mudar. Tem político que reclama que está difícil pedir votos porque a população está rejeitando. Aqui não. Aqui nós andamos de cabeça erguida e somos recebidos de portas abertas porque fazemos uma política boa”, testemunhou.

Às centenas de pessoas que acompanharam o discurso, Flávia Morais lembrou que Ronaldo Caiado é um nome na disputa que causa inveja aos outros Estados. “Muitos Estados não têm o privilégio de poder escolher um candidato ficha limpa com a trajetória que Ronaldo Caiado tem. Ele não é um homem truculento, mas sim combativo. Quando ele briga é pelo nosso Estado, e tem de brigar mesmo senão não há conquistas e nem avanços”, defendeu. “Hoje ele tem condições de vencer no primeiro turno. Mesmo assim, segue humilde, com os pés no chão e trabalhando muito”, garantiu.

Além do lançamento da candidatura da deputada, Ronaldo Caiado também participou da missa matinal da Basílica do Divino Pai Eterno. O democrata esteve na companhia do senador Wilder Morais (Democratas), da esposa Gracinha e das filhas Marcela e Maria. Também estiveram neste domingo com o senador o ex-prefeito de Trindade, Valdivino Chaves; o ex-prefeito de Caiapônia, Argemiro Rodrigues (MDB); o prefeito de São Luís, Major Eldecírio (PDT) e o prefeito de Piracanjuba, João Barbosa (MDB).