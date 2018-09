Zé Eliton: “Onda azul chega a todos os lugares. Nossa mensagem é de trabalho, de fé e de esperança”

Candidato à reeleição, o governador Zé Eliton (PSDB) comandou, neste domingo (02/09), carreatas no distrito de Domiciano Ribeiro, que pertence ao município de Ipameri, e em Cristalina, no Entorno do Distrito Federal. Os moradores das comunidades acompanharam a movimentação da Onda Azul 45. Diversas lideranças políticas também apoiaram os atos. Acompanhou o governador a candidata à reeleição ao Senado, Lúcia Vânia (PSB).

Zé Eliton disse que a mensagem da coligação avança nas regiões do estado. “Estamos chegando a todos os lugares em Goiás. Vamos fazer aqui, vamos fazer lá. É a Onda Azul com sua mensagem de trabalho, de fé e de esperança”, assinalou, ao chegar em Domiciano Ribeiro. “Aqui não é blá-blá-blá, não. Aqui é trabalho, ação e resultado”, disse o candidato à reeleição que tem se destacado na campanha pelas propostas concretas apresentadas e pelo compromisso com a gestão responsável. Ele ressaltou, ainda, a importância, na campanha, do contato direto com as pessoas.

“Sem dúvida nenhuma este apoio popular é muito importante”, disse Lúcia Vânia ao testemunhar o apreço e receptividade da população à comitiva. Em Cristalina, o deputado federal Celio Silveira (PSDB), liderança forte no Entorno, se juntou ao grupo e disse que Zé Eliton já está promovendo uma virada. “Foi a carreata da vitória, do povo, como Cristalina nunca viu. Ele já virou a eleição”, destacou.

A prefeita de Ipameri, Daniela Vaz (PSDB), acompanhou a carreata e ressaltou que a região é grata à atenção de Marconi Perillo (PSDB) e de Zé Eliton. “É de grande importância a vinda do Zé aqui ao distrito, que fica a 150Km da cidade mãe. Isso mostra o compromisso que ele tem com os moradores de Domiciano Ribeiro e que, com certeza, ele irá trazer muitas obras e benefícios para esta comunidade. Nós nos sentimos muito honrados de ter o governador aqui no dia de hoje, numa belíssima carreata”, disse. “Marconi e Zé Eliton foram o diferencial para nossa região, fizeram muito, e nós temos a convicção de que isto vai continuar nos próximos anos”, assinalou.

O prefeito de Cristalina, Daniel do Sindicato (PSB) também ressaltou a importância da presença de Zé Eliton no município que tanto ajudou. “É importantíssimo, estamos apoiando o governador, acreditamos no trabalho dele. O que o estado precisa é dar continuidade em tudo o que foi realizado. Cristalina recebeu duas escolas, asfalto e obras do Goiás na Frente. Com certeza, vamos estar juntos”, disse.

Hildo do Candango (PTB), prefeito de Águas Lindas de Goiás, acompanhado no evento pela primeira-dama e segunda suplente de Marconi, Alessandra Sousa, ressalta o protagonismo do governador na campanha, fazendo questão do contato com o povo. Ele projeta que o tucano vai chegar ao segundo turno em primeiro lugar. “É um governador presente e na campanha se coloca na condição de estar em todos os municípios, em todas as frentes de trabalho”, observa. “Hoje, o Entorno do DF tem o Zé Eliton como nosso candidato, em permanente compromisso com nossa região. Junto com Marconi, tem feito muito esforço para atender nossa população”, afirma.

O distrito de Domiciano Ribeiro é distante apenas 17 km de Cristalina, que fica no Entorno do DF. O deputado estadual Henrique Arantes (PTB) também participou da Onda Azul e percorreu ruas de Cristalina ao lado do governador: “A campanha está crescendo, está boa. Não tenho dúvida de que Zé Eliton vai chegar no segundo turno numa virada e vencer as eleições”, destaca.

Quem também fez questão de acompanhar a movimentação foi o deputado estadual Jean Carlo (PSDB), candidato da coligação à Câmara Federal. “Faço questão de prestigiar o meu futuro governador Zé Eliton por quatro anos, o governador do equilíbrio, ponderado, que já provou que sabe gerir o nosso estado”, diz. “Ele tem a cara do povo, sabe dialogar, não é distante, é de origem humilde. A população está muito acolhedora, estamos muito otimistas”, disse Jean Carlo.

Apoio popular

Moradores da região fizeram questão de demonstrar seu carinho e apoio ao governador. “Eu apoio o Zé Eliton porque acredito que ele é a diferença que nós precisamos. O outro que está do lado de lá nunca fez nada por Goiás nestes 35 anos. Nosso candidato continua o que Marconi fez, aprendeu com ele”, disse Ítalo Vaz, 24 anos, bacharel em Direito, que estava em Domiciano Ribeiro.

O comerciante Nivaldo Soares da Silva, 55 anos, que também estava no distrito, afirma que apoia o governador. “Ele tem um bom serviço prestado. Fez muito para cá, tem o melhor projeto”, afirma. Em Cristalina, Zé Eliton também visitou uma feira e parou para atender pedidos de selfies da população e conversou com o povo. “Apoio o governador porque acho que ele está preparado para dar continuidade ao trabalho de Marconi”, disse Jerciomar Santos Pessoa, 61 anos, autônomo, que fez questão de registrar em foto a visita do governador.