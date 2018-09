“Zé Eliton tem histórico de trabalho e compromisso com o Entorno”, afirma Hildo do Candango

O prefeito de Águas Lindas, Hildo do Candango (PTB), afirmou neste domingo (2/9) que o governador Zé Eliton (PSDB), candidato à reeleição, tem um histórico de trabalho pela região ao lado do ex-governador Marconi Perillo (PSDB), que concorre ao Senado. “Zé Eliton tem um histórico de trabalho e um compromisso permanente com o Entorno. Ele é um governador presente, um líder capaz de conduzir muitas frentes de trabalho”, disse Hildo, uma das diversas lideranças do Entorno a participar das carreatas de Zé Eliton pela região.

Hildo estava acompanhado primeira-dama e segunda suplente de Marconi, Aleandra Sousa. Ele afirmou que Zé Eliton “faz questão do contato com o povo”. Ele projeta que o tucano vai chegar ao segundo turno em primeiro lugar. “É um governador presente e na campanha se coloca na condição de estar em todos os municípios, em todas as frentes de trabalho”, observa. “Hoje, o Entorno do DF tem o Zé Eliton como nosso candidato, em permanente compromisso com nossa região. Junto com Marconi, tem feito muito esforço para atender nossa população”, disse.

Zé Eliton (PSDB) comandou, neste domingo (02/09), carreatas no distrito de Domiciano Ribeiro, que pertence ao município de Ipameri, e em Cristalina, no Entorno do Distrito Federal. Os moradores das comunidades acompanharam a movimentação da Onda Azul 45. Diversas lideranças políticas também apoiaram os atos. Acompanhou o governador a candidata à reeleição ao Senado, Lúcia Vânia (PSB).

Zé Eliton disse que a mensagem da coligação avança nas regiões do estado. “Estamos chegando a todos os lugares em Goiás. Vamos fazer aqui, vamos fazer lá. É a Onda Azul com sua mensagem de trabalho, de fé e de esperança”, assinalou, ao chegar em Domiciano Ribeiro. “Aqui não é blá-blá-blá, não. Aqui é trabalho, ação e resultado”, disse o candidato à reeleição que tem se destacado na campanha pelas propostas concretas apresentadas e pelo compromisso com a gestão responsável. Ele ressaltou, ainda, a importância, na campanha, do contato direto com as pessoas.