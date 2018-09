Agenda dos Candidatos – Eleições 2018

Terça, 4 de setembro

Daniel Vilela (MDB)

7h30 – Goiânia: sabatina na Rádio Bons Ventos 107,3 FM

9h – Aparecida de Goiânia: sabatina nas rádios Fonte FM e Aliança AM

11h – Brasília: sessão deliberativa na Câmara dos Deputados

14h30 – Goiânia: Café Político com jovens empresários (ESUP/FGV)

17h30 – Anápolis: reunião com vereadores

19h – Anápolis: inauguração de comitê

21h – Lançamento da candidatura à reeleição do deputado estadual Bruno Peixoto (MDB)

José Eliton (PSDB)

18h – Rialma – Reunião

20h30 – Jaraguá – Lançamento da campanha do candidato a deputado estadual Nédio Leite.

Kátia Maria (PT)

7h30 – Entrevista Rádio Paz

15h – Entrevista Jornal Diário Central

19h30 – Conversa sobre plano de governo com centro acadêmico de Direito da UF

Marcelo Lira (PCB)

não encaminhou agenda



Professor Alessandro Aquino (PCO)

não encaminhou agenda

Ronaldo Caiado (DEM)

Esforço concentrado no Senado Federal

Weslei Garcia (PSOL)

7h30 – Reunião de coordenação de campanha

11h – Participação no programa Papo Dinâmico da PUCTV