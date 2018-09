“Cansei de reclamar e resolvi agir”, afirma Lília Monteiro

“Acho que a insatisfação não está só em mim, mas em muitos lugares e muitas pessoas. A gente precisa fazer algo! Então, decidi me filiar à Rede Sustentabilidade, que tem um ótimo estatuto, que trata sobre os núcleos vivos, sobre a diversidade, os diálogos com a sociedade, princípios, valores e principalmente o respeito”, afirma a candidata a deputada federal Lília Monteiro (Rede).

Empreendedora, a candidata trabalha com o desenvolvimento de liderança e produtos orgânicos e biodegradáveis. Na Câmara dos Deputados, Lília Monteiro pretende atuar firme no fomento aos micro e pequenos empresários, respeito do direito da mulher, educação e cultura como instrumento para restaurar a saúde.

“As pessoas precisam entrar ao empreendedorismo pela oportunidade e não pela necessidade. Quando temos oportunidade, conseguirmos nos desenvolver melhor e evoluir. O Congresso tem condições de incentivar ainda mais os micro e pequenos empresários, que contribuem tanto com a economia do nosso estado e país”, ressalta.

Em relação à cultura para restauração da saúde, Lilian Monteiro destaca que todas as atividades culturais são de extrema importância para as pessoas, seja a fase que estiver passando, criança, jovem, adulto ou idoso.

“Podemos recuperar a saúde de uma pessoa idosa, ou até mesmo jovem, com recursos que já existem, como teatro, pintura, escrever um livro, fazer sua biografia. É qualidade de vida, porque muitas vezes a cultura pode ajudar muito mais pessoas. A gente acha que é só comer uma pipoquinha e ir ao cinema, ajuda, mas não é isso, é muito mais. A gente pode fazer uma dança de salão, fazer com que a pessoa aprenda a escrever sua biografia, pintar, externar seus sentimentos. Então, acredito que a cultura para restaurar a saúde é importantíssima, tanto para pessoa idosa quanto para jovem, a fase que ela estiver atravessando será interessante”, diz Lília.

Perfil

Mulher, empreendedora, 47 anos e casada, Lília Monteiro trabalha com o desenvolvimento de liderança e produtos orgânicos e biodegradáveis. Pretende atuar na Câmara dos Deputados em defesa do Meio Ambiente, da Cultura para a restauração da Saúde, da Educação, do Direito das Mulheres e Empreendedorismo.