“É fácil falar, difícil é construir, ralar para fazer acontecer”, diz Marconi

Candidato ao Senado, o ex-governador Marconi Perillo (PSDB) afirmou nesta terça-feira (4/9), durante encontro de apresentação de propostas da Coligação Goiás Avança Mais em Rialma, no Vale do São Patrício, que a aliança liderada pelo governador Zé Eliton é formada por candidatos e candidatas com origem popular, com extensa folha de serviços prestados e com propostas inovadoras para o futuro. O tucano condenou “o discurso vazio e sem propostas” daqueles que “nunca fizeram nada por Goiás” e “só sabem desmerecer e destruir as conquistas dos goianos”.

“É fácil falar, difícil é construir, ralar para fazer acontecer. Quando eles vierem aqui, porque eles só vêm aqui em época de eleição, perguntem a eles o que fizeram de concreto por Goiás e pelo Vale do São Patrício”, afirmou Marconi. “Um é parlamentar há 30 anos, nunca fez nada. O outro é filho do (ex-governador) Maguito (Vilela), perguntem se ele já ralou na vida como o Zé Eliton ralou, como nós ralamos”, disse o ex-governador.

“O mandato é delegado pelo povo para a gente trabalhar, para servir, para construir. Minha vida foi de serviços”, disse. “Governar, além de ter a visão de futuro, é ter peito para tomar a iniciativa, criar e fazer as coisas acontecerem. E para fazer é preciso ralar. Zé Eliton é um homem cuja vida foi de serviço, que veio de baixo, não veio para a política com sobrenome, porque o pai, o tio ou avô foi importante, não, ele é como um de nós: Zé do povo, trabalhador, que conseguiu se formar ralando”, afirmou.

O candidato ao Senado criticou a insistência dos adversários em mentir, em propagar fake news. “Usam as redes sociais, a internet, com fake news, com farsa, conversa fiada, mentirada, para tentar ganhar a eleição, no gogó, no grito”, disse. “Enquanto este pessoal está lá xingando sem fazer nada, a gente está trabalhando dia e noite”, afirmou.