Interiorização da saúde, ensino técnico e proteção das mulheres são foco de Caiado 

Em mais um programa eleitoral veiculado na TV e rádio, o candidato ao governo Ronaldo Caiado (Democratas) falou sobre algumas de suas propostas para as áreas da saúde, segurança e combate à violência contra a mulher. Levar mais hospitais para o interior, ampliar o número de policiais nas ruas, aumentar a oferta de ensino técnico aos jovens e dar mais segurança as mulheres são alguns dos temas mais relevante do plano de governo de Caiado que foram abordados no programa de segunda-feira (3 de setembro).

Além das ações para as áreas pilares, o senador goiano falou em um ponto essencial para o Estado: “Vamos trazer de volta o orgulho e a confiança dos goianos”, disse no vídeo que foi encerrado com depoimentos de goianos que atestam sua honestidade, sua condição de ficha-limpa e homem público que sempre trabalhou pelo povo de Goiás.

Um dos assuntos centrais mencionados por Caiado no programa foi a interiorização da saúde. Enquanto há obras paradas há mais de 10 anos, o candidato se comprometeu a de fato, levar hospitais para as regiões que mais necessitam. Em seu plano de governo, o senador afirma que vai construir 17 policlínicas nas regiões carentes que precisam da realização de exames e diagnóstico de doenças. Ainda nesse ponto, Ronaldo Caiado irá criar incentivos para que médicos especialistas atuem no interior do estado e vai entregar aos goianos os Hospitais do Câncer e do Coração.

Sobre segurança pública, o senador citou a ampliação do efetivo de policiais nas ruas. Caiado irá, de forma escalonada, convocar os aprovados em concursos públicos que nunca foram nomeados pelo governo atual. Vai ainda acabar com a terceira classe da polícia militar que concede remuneração de apenas R$ 1,5 mil aos PMs e com isso, promover a equiparação salarial.

Na educação, o candidato da coligação A Mudança é Agora vai implantar as ações da reforma do ensino médio que permite ao aluno optar por iniciar o ensino profissionalizante junto com o ensino regular. Caiado quer ampliar a oferta de cursos técnicos para que os jovens já tenham uma qualificação profissional e estejam mais preparados para enfrentar o mercado de trabalho e cursar o ensino superior.

Em relação à proteção de mulheres vítimas de violência, Ronaldo Caiado quer criar espaços específicos nas delegacias para atendimento, fazer treinamento com policiais e adaptar os institutos médicos legais para dar assistência especializada às goianas que precisarem fazer perícia após denunciarem uma violência contra elas.