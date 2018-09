José Eliton: “Quem veio do Nordeste não tem medo de rastro de onça”

O governador José Eliton, candidato à reeleição pela Coligação Goiás Avança Mais (PSDB, PSB, PTB, PSD, PPS, PR, SD, PV, Patriota, Rede, Avante) declarou hoje em Caldas Novas que “nem todos podem me conhecer pessoalmente, mas ninguém desconhece o meu trabalho à frente do governo”. O candidato garantiu que “se alguém não conhece o Zé Eliton, pelo menos conhece o seu trabalho”.

Ele disse que “o duro é aquele que vem aqui, com voz grossa, com discurso de mudança. Que mudança?”. “Quem vem do Nordeste – advertiu – não tem medo de rastro de onça”.

“Tenho compromisso com o fortalecimento da UEG”, declarou ao recordar que estava comemorando hoje “os bons números da educação de Goiás no ranking nacional, destacando-se como primeiro lugar no Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica)”. “Meu nome é Zé, sou govenador do Estado e vou trabalhar muito por Goiás”, reiterou.

As declarações foram feitas durante reunião realizada na noite desta segunda-feira (3) com mais de mil pessoas no salão de festas do Clube Di Roma Eventos, em Caldas Novas. O governador esteve acompanhado do prefeito Evandro Magal, dos candidatos ao Senado, Marconi Perillo e Lúcia Vânia, da candidata a deputada federal Magda Moffato e dos candidatos a deputado estadual Coronel Belelli, Lucas Calil e Gugu Nader.

O prefeito Evandro Magal discursou defendendo a necessidade de os eleitores reelegerem Zé Eliton, “um parceiro de Caldas Novas”. Ele teme que, “se ganhar um governador contra nós, vamos sofrer quatro anos sem recursos”. Reiterou ser preciso “garantir o nosso futuro” e que “ele só virá com José Eliton”. E testemunhou que “Caldas Novas nunca recebeu tanto benefício do governo do Estado quanto nos governos de Marconi e Zé Eliton”.