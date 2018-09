Kátia Maria é recepcionada com alegria no bairro Vila Nova

A candidata do Partido dos Trabalhadores ao governo de Goiás, Kátia Maria, visitou na tarde desta segunda-feira, 3 de setembro, o Mercado Municipal do bairro Vila Nova, em Goiânia. Conversando com os comerciantes e moradores do lugar, onde foi bem recepcionada, ela disse que essa é a primeira vez que concorre ao cargo de governadora, mas que isso não significa que ela desconhece a realidade do estado.

“Nos últimos 11 anos eu passei a minha vida viajando todos os municípios de Goiás para ajudar os prefeitos a viabilizar obras e projetos do governo federal. Então eu sei do que os municípios precisam e eu sei como fazer isso, porque eu elaboro projetos, vou atrás dos recursos, eu sei ajudar as cidades a sair da dificuldade que elas estão passando”, disse a candidata.

Durante a pré-campanha, Kátia Maria também visitou os mais de 200 municípios goianos, e de acordo com a petista o que mais escutou do povo é que há uma carência na administração estadual, e a falta de um olhar generoso para cuidar com atenção da população.

“Essa é a caminhada da Mudança de Verdade. Vamos retomar a dignidade do povo de Goiás e do povo brasileiro. Junto com Lula vamos gerar trabalho e renda, garantir que as pessoas tenham uma saúde de qualidade, uma política pública de Segurança Cidadã, onde nós podemos andar nas ruas com sentimento que estamos protegidos. É nessa vertente que vamos continuar andando o estado de Goiás para ganhar as eleições no dia 07 de outubro”, enfatizou Kátia Maria.

Ainda no bairro Vila Nova a candidata falou da sua proposta de movimentar o comércio, a indústria e o setor de serviços, com foco no pequeno e médio empresário, que são os maiores empregadores. “Viabilizando a retomada da atividade econômica desses setores conseguiremos gerar trabalho e renda e fazer com que a nossa economia possa emancipar o nosso povo do ponto de vista econômico e social”, destacou.

Entrevistas

Antes de visitar o Mercado Municipal do bairro Vila Nova, a candidata do PT participou de uma sabatina na emissora de rádio Fonte FM e concedeu entrevista para o programa Cidade Urgente da PUC TV. Na terça-feira, 4, ela também tem uma agenda de entrevistas, pela manhã a petista estará na Rádio Paz FM e a tarde no Jornal Diário Central.