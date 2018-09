Marcos Abrão recebe apoio de Nova Veneza

O deputado federal Marcos Abrão esteve na tarde do último domingo (02) em cavalgada na cidade de Nova Veneza. O parlamentar conversou com moradores e lideranças políticas presentes no evento e falou do trabalho realizado pelo município. De acordo com Luiz Stival, ex prefeito e candidato a deputado estadual, “Marcos Abrão tem compromisso com o desenvolvimento da cidade e nos ajudou em áreas que são essenciais para Nova Veneza, como saúde e turismo”, afirmou.

Ao todo, o deputado investiu R$ 750 mil reais em emendas parlamentares destinadas para o município. Segundo a prefeita da cidade, Patrícia, “são recursos que fazem toda a diferença em um momento em que as prefeituras enfrentam grandes dificuldades orçamentárias. É muito bom poder contar com um parceiro como o Marcos, que sempre está disposto a contribuir com a cidade”, disse.

Com forte atuação municipalista, Marcos Abrão defendeu mais autonomia nas esferas de poder municipais. “Eu faço questão de trabalhar pelo fortalecimento das nossas cidades, porque é no espaço do município que a vida acontece. Tenho muito carinho por Nova Veneza e com esforço temos trabalhado para melhorar a qualidade de vida de quem mora aqui”, comentou o parlamentar.