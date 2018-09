Sesc oferece palestras e rodas de conversa gratuitas

Setembro chegou e, com ele, uma série de palestras gratuitas sobre bem-estar e saúde nas unidades do Sesc Goiás. Nesta quarta-feira, 5, às 19h, o Sesc Centro promove a palestra “Vitaminas: suplementar ou não?”. Já na quarta-feira, 12, às 19h30, “Saúde: equilíbrio entre corpo e mente” é o tema que estará em foco no Sesc Jataí. Na quinta-feira, 13, às 18h30, o Sesc Campinas, em Goiânia, recebe a roda de conversa “Mundo contemporâneo: como manter a qualidade de vida”. Com emissão de certificado para os participantes e inscrições gratuitas, as vagas devem ser garantidas antecipadamente pelo site:www.sescgo.com.br/palestras.

Serviço – palestras e rodas de conversa gratuitas

5/09 – 19h – VITAMINA: SUPLEMENTAR OU NÃO?

Sesc Centro – R. 15 esquina com R. 19 – Mais informações: (62) 3933 1723

12/09 – 19h30 – SAÚDE: EQUILÍBRIO ENTRE CORPO E MENTE

Sesc Jataí – R. Deputado Costa Lima, nº 2.034, Setor Santa Maria – Mais informações: (64) 3605 0100

13/09 – 18h30 – MUNDO CONTEMPORÂNEO: COMO MANTER A QUALIDADE DE VIDA

Sesc Campinas – Av. Rio Grande do Sul, nº 123 – Mais informações: (62) 3522 6425