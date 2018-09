Como lançamento oficial da 3ª Conferência Internacional sobre o Bem Estar Infantil (CISBEI), será realizada no dia 4 de setembro (terça-feira), às 19 horas, no auditório da cooperativa Sicoob Goiânia, mesa-redonda com o tema Setembro Amarelo – campanha de conscientização sobre a a prevenção do suicídio. O evento será gratuito (confirmação da presença por WhatsApp – (62) 98124-1231), com parceria e participação da Sociedade Goiana de Pediatria e de psicólogos do Instituto Suassuna. Assim como a CISBEI, a proposta é abrir espaço para discutir perigos que muitas vezes as famílias não enxergam, como a depressão em crianças e pré-adolescentes.

Para a diretora da Organização De Umbiguinho a Umbigão (DUAU) e ideaalizadora da CISBEI, a psicóloga Karla Cerávolo, o fortalecimento da conexão afetiva entre pais e filhos é um dos direcionamento para evitar casos de depressão na infância. “Os perigos sempre foram visíveis. Porém, o que estamos oferecendo às crianças são relações superficiais, sem verdadeiras experiências que envolvem emoção. Quando há conexão afetiva, é inevitável que os adultos percebam se a criança ou adolescente está apresentando algum problema de comportamento”, afirma.

3ª CISBEI

A Organização De Umbiguinho a Umbigão (DUAU), com apoio do Instituto Suassuna, realizará a 3ª edição da Conferência Internacionalsobre o Bem Estar Infantil (CISBEI), em Goiânia (GO). O evento será no dia 22 de setembro de 2018, no Castro’s Park Hotel, com programação prevista das 8h às 18h30. O tema central será “Infância Vulnerável – Os perigos visíveis que não enxergamos” e entre os palestrantes convidados está a escritora e psicóloga americana, de Ohio (EUA), Mary Fristad. As inscrições podem ser feitas pelo site www.institutosuassuna.com.

Nesta edição, a jornalista Mariana Ferrão, do programa Bem Estar, da Rede Globo, fará a apresentação da programação da 3ª CISBEI, que será composta por palestras voltadas para mães, pais e profissionais ligados à área infantil, como pediatras e psicólogos. Além de Mary Fristad, o pediatra Daniel Becker (Rio de Janeiro), a psiquiatra Loraine Martins (São Paulo), a psicóloga Vera Tschiptchin (São Paulo) vão palestrar no evento. O colunista da Revista Crescer, Beto Lima (São Paulo), e a autora do livro “Mãe fora da caixa”, Thais Vilarinho, serão o pai e a mãe convidados pela DUAU como palestrantes da 3ª CISBEI.

Programação

7h30 – 8h15 Credenciamento / Café da manhã

8h15 – 8h30 ABERTURA OFICIAL

8h30 – 9h30 “Redes Sociais – A Alteração de Humor e a Saúde Mental das Crianças e Adolescentes”

Mary Fristad (Ohio – EUA) – Psicóloga e pesquisadora que se concentra em como melhorar o diagnóstico e tratamento de transtornos de humor em crianças. Autora dos livros: Raising a Moody Child e Psychotherapy for Children with Bipolar and Depressive Disorders.

9h30 – 9h45 Discussão

9h50 – 11h “Convivência, Afeto e Natureza – A Essência de Uma Criança Feliz e um Adulto Saudável”

Daniel Becker (RJ) – Pediatra e pioneiro da Pediatria Integral no Brasil, que tem como conceito que a criança precisa ser vista de forma mais abrangente, não apenas tratar e prevenir doenças, mas cuidar do bem estar emocional, social e até espiritual da criança e da família.

11h – 11h15 Discussão

11h20 – 12h15 “A Terceira Pessoa. Um Novo Integrante. Um Novo Ponto de Vista Sobre Família”

Beto Lima (SP) – Casado há 8 anos, pai do João Pedro (4) e da recém-chegada Helena. Publicitário de profissão e colunista da Revista Crescer, escreve há 5 anos para um perfil próprio no Instagram chamado @eupapai, em que conta – sob o ponto de vista paterno – suas experiências em família.

12h15 – 12h30 Discussão

12h30 – 14h Intervalo para o almoço

14h00 – 15h05 “O Papel dos Pais na Construção de Resiliência – Prevenindo Transtornos Mentais ao Longo da Vida”

Loraine Martins (SP) – Médica pela Universidade Federal do Paraná, Psiquiatra pela Universidade Federal de São Paulo. Psiquiatra da Infância e Adolescência pela UNIFESP.

15h05 – 15h20 Discussão

15h20 – 15h50 COFFEE BREAK

15h50 – 17h05 “Infância e Adolescência na Contemporaneidade: A Construção do Vínculo Pais e Filhos em Tempos de Pouco Contato”

Vera Tschiptchin (SP) – Psicóloga pela USP (SP),psicanalista especializada no atendimento de crianças e adolescentes. Também coordena o núcleo de práticas inclusivas do Colégio Santa Cruz (SP).

17h05 – 17h20 Discussão

17h20 – 18h10 “Somos Mães. Somos Humanas”

Thais Vilarinho (SP) – Mãe do Matheus (10) e Thomás (7), fonoaudióloga clínica e idealizadora do “Mãe fora da caixa”. Escreve sobre maternidade há quatro anos e seu foco é falar sobre a maternidade como ela é, sem regras, sem filtros. Lançou recentemente um livro com o mesmo nome do projeto que está sendo sucesso de vendas no país.

18h10 – 18h25 Discussão

18h30 ENCERRAMENTO

Serviço

Lançamento da 3ª Conferência Internacional do Bem Estar Infantil (CISBEI)

Data: 4 de setembro de 2018, terça-feira

Horário: 19 horas

Local: Auditório do Sicoob Goiânia – Avenida T-8, n.109, Setor Marista – Goiânia (GO). Entrada para o auditório, no 3º andar, pela Rua 25.

Entrada gratuita – confirmação precisa ser feita pelo WhatsApp: (62) 98124-1231.