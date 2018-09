“A cultura é um instrumento de transformação social”, disse Kátia Maria

Fomentar a cultura é uma forma de contribuir com o desenvolvimento econômico e social. Essa é a opinião da candidata do Partido dos Trabalhadores ao governo de Goiás, Kátia Maria. Em um encontro com o coletivo da cultura do estado, a petista ouviu os anseios e preocupações do grupo para área. Uma carta das entidades trabalhadoras da cultura goiana foi entregue para a candidata.

Desmembramento da Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Esporte (Seduce), dificuldade de acesso ao Conselho Estadual de Cultura, e programas e projetos de incentivo a área foram temas abordados pelo coletivo. Eles estão se reunindo com todos os governadoráveis sugerindo propostas para os planos de governos.

“Estou muito aberta para receber sugestões, eu acredito que um programa de governo vai se aprimorando o tempo inteiro. Para alguns cultura pode ser objeto de luxo, para mim é um bem essencial e elementar na formação completa das pessoas. Quero a ajuda de vocês para construirmos esse caminho de colocar a cultura como prioridade na formação do cidadão e cidadã”, disse a candidata do PT durante a reunião.

Para Kátia Maria, a cultura é um instrumento de transformação social. Durante a atividade ela se comprometeu em valorizar os projetos culturais já existentes e incentivar novos. “Quero democratizar a cultura. Mantendo os editais que já existem e criando novos critério para também interiorizamos o acesso à cultura”, destacou.

Segundo ela, seu modelo de gestão é integrada, com participação popular e a descentralização dos serviços e das oportunidades. Quando eleita irá arrumar a casa, organizando as finanças para assim atender as demandas na área da cultura e tantas outras, como por exemplo, as obras paradas.