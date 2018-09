Agenda dos Candidatos – Eleições 2018

Quarta, 5 de setembro

Daniel Vilela (MDB)

10h30 – Caminhada Camelôdromo de Campinas

15h30 – Carreata em Panamá

16h30 – Carreata em Goiatuba

21h – Live Facebook

José Eliton (PSDB)



13h – Almoço com prefeitos da coligação (Hotel Mercure)

14h30 – Visita ao Instituto Tecnológico de Goiás – Itego (Região Noroeste)

16h – Visita ao CRER – Unidade hospitalar referencial de reabilitação (Setor Negrão de Lima)

17h30 – Entrevista coletiva (Sede da SGPA)

18h – Grande Encontro Político (Tattersal)

19h – Anápolis – Reunião com lideranças locais (Stillus Hall)

Kátia Maria (PT)

7h30 – Entrevista para Rádio Difusora

8h – 2ª Edição do Fórum Goiás de Debate – SECOVI/Goiânia

16h30 – Caminhada Mudança de Verdade na Avenida Fernando Costa, em Anápolis

Marcelo Lira (PCB)

não encaminhou agenda



Professor Alessandro Aquino (PCO)

não encaminhou agenda

Ronaldo Caiado (DEM)

17h – Reunião com a diretoria da ACIA (Associação Comercial e Industrial de Anápolis) com os governadoriáveis.

21h – Lançamento da campanha de vereador Vinicius Cirqueira, em Goiânia

Weslei Garcia (PSOL)

10h – Debate na FONTE TV

10h30 – Reunião com apoiadores em Águas Lindas

14h – Panfletagem e caminhada no comércio do Jardim Barragem em Águas Lindas

19h – Ato público no Jardim Brasília em Águas Lindas