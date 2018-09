Benedito Torres Neto recebe Comenda do Mérito Municipalista do TCM

O procurador-geral de Justiça de Goiás, Benedito Torres Neto, foi homenageado na manhã desta quarta-feira (5/9), ao receber a Comenda do Mérito Municipalista – Grau I, concedida pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (TCM-GO), em cerimônia realizada no Plenário do Tribunal.

A comenda foi entregue a Benedito Torres Neto em reconhecimento aos relevantes serviços prestados aos municípios goianos e ao TCM-GO. Trata-se de uma honraria conferida à pessoa física ou jurídica, que tenha contribuído de forma excepcional para o desenvolvimento econômico, administrativo ou social dos municípios goianos.

Em seu discurso, o PGJ destacou a importância social do Ministério Público e agradeceu a homenagem. “O foco que tenho do MP é social. Se eu não puder fazer com que o Ministério Público não ajude aquelas pessoas que estão na ponta, esperando nosso trabalho, não há sentido de existir o MP. E nisso o TCM é um de nossos mais importantes parceiros, com o qual celebramos uma série de colaborações. Agradeço de coração a homenagem”, afirmou.

O presidente do TCM, conselheiro Joaquim de Castro, ressaltou os anos de amizade com Benedito e ressaltou a importância da parceria entre as duas instituições: MP e TCM. “Benedito é, antes de tudo, um amigo. Tanto meu quanto deste tribunal. Ele, como a instituição que comanda, é um parceiro e sabe da importância do TCM. E uma honra para nós realizar está singela homenagem a ele”, disse.

Representando o governador José Eliton no evento, o secretário-chefe da Casa Civil do Estado de Goiás, Fernando Tibúrcio, destacou a importância do MP e do PGJ em relação ao Estado. “Me sinto honrado e orgulhoso por participar de uma solenidade de premiação a uma pessoa tão comprometida pelos interesses da população e pelo respeito à Justiça como é o Benedito”, destacou.

Já o conselheiro Valcenôr Braz discursou em nome de todos os conselheiros e servidores do TCM. Ele lembrou que a homenagem não é apenas do TCM, mas de todo o Estado. “É uma satisfação deste tribunal homenagear sua pessoa, por seu comprometimento com o municipalismo. Essa homenagem não é só do TCM, mas sim de todos os municípios goianos”, frisou.

Acompanharam a homenagem o chefe de Gabinete da PGJ, Jales Guedes Coelho Mendonça; o subprocurador-geral para Assuntos Administrativos do MP-GO, Carlos Alberto Fonseca; a subcoordenadora do Gabinete de Gestão Integrada do MP-GO, Alice Freire; a coordenadora das Promotorias da Capital, Carla Fleury; o diretor da Escola Superior do MP-GO, Flávio Cardoso; a ouvidora-geral do MP-GO, Orlandina Brito; o coordenador do Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público, Bruno Barra Gomes; e do Assessor-jurídico Administrativo, Bernardo Morais Cavalcante.

Além deles, estiveram presentes também autoridades do TCM e da Prefeitura de Goiânia; bem como o presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, Gilberto Marques Filho; o presidente da Câmara Municipal de Goiânia, Andrey Azeredo; e o controlador-geral do Estado, Tito Amaral.