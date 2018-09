Caiado recebe novos apoios de lideranças do MDB e PSDB

O líder da coligação “A Mudança é Agora”, Ronaldo Caiado (Democratas), recebeu, na terça-feira, 4, novos apoios de lideranças de todas as regiões do Estado, incluindo prefeitos e vereadores do MDB e PSDB — partidos dos adversários na disputa pelo governo de Goiás.

Capitaneados pelo candidato a vice-governador Lincoln Tejota (PROS), mais de 60 políticos de Aruanã, Santa Cruz, Israelândia, Baliza, Bonópolis, Uirapuru, Campos Verdes, Palmelo de Goiás, Trindade, Turvânia, Ceres e Novo Planalto declararam apoio ao projeto da mudança.

“Essas pessoas acompanham meu trabalho e o de minha família há muitos anos. Se hoje estou aqui, devo a eles e fico honrado em receber mais uma vez essa confiança. Nós precisamos de vocês empenhados não só para Ronaldo Caiado e Lincoln Tejota, mas em eleger nossos senadores Wilder e Kajuru. Temos oportunidade de trazer a grande mudança que Goiás precisa”, destacou o vice.

Em sua fala, Caiado se disse emocionado com o gesto de tantas lideranças de mais de dez municípios e que é grato pela confiança que tem recebido. ”

Nós sabemos o que é uma eleição, não é apenas ‘intenção de voto’ em pesquisas. Justamente por isso temos que ter os líderes locais para consolidar o voto. Isso que vocês estão dando para mim não tem preço. Tenho 68 anos, saibam que meu objetivo é fazer algo para Goiás no sentido de dizer: melhoramos, avançamos”, asseverou.

O democrata fez questão de destacar que o nome do vice, Lincoln Tejota, foi submetido a seu conselho político (composto por prefeitos, deputados e aliados) e aprovado por unanimidade. “É um jovem destemido, comprometido e trabalhador… Podem saber que eu vou colocar muito serviço nas costas dele”, brincou.

Entre as lideranças ligadas a Tejota que declararam apoio a Caiado, estão o prefeito de Novo Planalto, Davi José (MDB); vereadores Milton Melo (Palmelo), Ivair Alves (Palmelo), Cláudio Elísio (Campos Verdes), Zé de Carvalho (Crixás), João Sanzone (Bonópolis), Luana (Baliza); bem como os ex-prefeitos Antônio Lúcio (Palmelo), João Vieira (Israelândia), Geraldo Mendonça (Santa Cruz), Diley Damásio (Santa Cruz), Edimário (Ceres), Wilmar da Cerâmica (Campos Verdes), Joaquim Baleia (Aruanã), Pedrinho (Pilar de Goiás), Duquinha (Pilar de Goiás) e Valdeir (Bonópolis); e os ex-vereadores Tide Pio (Crixás) e Silvia (Trindade).

PSDB

Outro prefeito que decidiu deixar as candidaturas adversárias e apoiar a coligação da mudança foi o tucano Adalberto da Pax. Mesmo sob intensa pressão do atual grupo que domina Goiás há 20 anos, ele fez questão de ir ao escritório declarar que caminhará ao lado de Ronaldo Caiado em 2018.

“Um dos motivos de estar aqui, além de acreditar no trabalho do senhor, pois sei que vai revolucionar a administração de Goiás, foi a parceria com a Câmara Municipal. É impressionante como os vereadores não só da minha cidade, mas de todas as regiões abraçaram este projeto”, contou.

Adalberto destacou que seria muito “cômodo” continuar à sombra do atual governo, esperando a eleição, mas que isso não faz parte de sua índole: “Venho para somar, os municípios precisam de apoio, de um governo que olhe pelo Vale do Araguaia”

Também estava presente na reunião, o vice-prefeito de Goianira, Maurício do Triunfo (PTB), que declarou apoio. Ele esteve na comitiva do deputado estadual Lívio Luciano (Podemos), que levou ainda lideranças de Morrinhos.

Entre elas, o ex-governador Helenês Cândido e o filho, vereador Paulinho do Helenês (ambos do PSDB).

“É com prazer que vamos nos engajar em sua campanha, por que acreditamos que é a pessoa indicada para essa eleição. Nosso Estado precisa de mudança, da mudança que você representa”, explicou o decano, que já foi prefeito e deputado estadual.

Paulinho, por sua vez, destacou as qualidades morais do líder da coligação “A Mudança é Agora” e sua trajetória política em defesa de Goiás no Congresso Nacional. Além disso, lamentou os compromissos assumidos pelo atual grupo que domina o Estado há 20 anos que nunca foram cumpridos com a população morrinhense.

“A duplicação da GO que liga Morrinhos a Caldas, promessa de 2006 e que já foi inaugurada cinco vezes mesmo estando inacabada. O Credeq está parado, o hospital regional nunca saiu do papel, mesmo nós vereadores tendo aprovado uma lei doando uma área para o governo. Fica claro a propaganda enganosa do atual governo. Morrinhos tem sido tratado a migalhas”, lamentou.

Participaram do encontro ainda, o vice-presidente do MDB de Morrinhos, Mauro Mendonça, que declarou apoio a Caiado: “100% do partido está com o senhor em nossa cidade.”