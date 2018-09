Discotecagem em vinil e feira de arte animam pré-feriado no Lowbrow

Nesta quinta-feira (6), véspera de feriado, o “Engroove” promete uma verdadeira salada musical vintage e de alto nível, no Lowbrow Lab Arte & Boteco. A programação musical será comandada pelo DJ Gordogroove, idealizador do projeto, juntamente com os DJs convidados L. Thomaz e O. Pacheco, ambos do Bside. Eles apresentarão uma discotecagem variada, que inclui jazz, MPB, samba, pop, rock, reggae e música eletrônica, feita exclusivamente com discos de vinil.

O evento também contará com uma feira de arte, onde serão expostos e comercializados trabalhos do designer gráfico Luiz Antena, que ilustrou as capas de discos da Caza Bizantina e Trio Cerrado. No local, também serão apresentados desenhos e cartoons de Maria Clara do Couto, artista goiana que recentemente foi aceita na Full Sail University (EUA), considerada a melhor universidade do mundo com foco na indústria do entretenimento.

Idealizado pelos DJs Pri Loyola e Angelo Martorell (Gordogroove), o Engroove é um evento itinerante que leva aos picos da cidade altas doses de groove para curar qualquer ressaca sonora. O projeto, que já teve residência fixa no Lowbrow, contabiliza mais de 60 festas em Goiânia, Anápolis, Brasília, Pirenópolis e Barra Grande (BA) e vem sendo incrementado com a participação de artistas plásticos, músicos e DJs convidados.

O público poderá conferir ainda as mais de 30 obras da exposição “A História Não Contada”, do artista plástico e muralista Wes Gama. A mostra, que tem curadoria de Larissa Pitman, representa o universo caipira por uma ótica futurista e apresenta uma variedade de formas, técnicas e materiais. O Lowbrow Lab Arte & Boteco abre para o público às 19 horas e fica na Rua 115, quadra F43A, lote 214, nº 1684, no Setor Sul, em Goiânia.

Serviço

Engroove com DJs GordoGroove, L. Tomaz e O. Pacheco + Feira de Arte

Data: 06/09 (quinta-feira)

Horário de abertura da casa: 19h

Local: Lowbrow Lab Arte & Boteco (Rua 115, quadra F43A, lote 214, nº 1684, Setor Sul)

Reservas: (62) 3991-6175 / 98146-8386

Entrada: R$ 10