“Faço a política segura, em função de avanços que interessam à população”, diz José Eliton

Ao conceder entrevista ao jornal Diário do Estado, transmitida ao vivo pelo perfil do Facebook, na manhã de terça-feira, 4, no Palácio das Esmeraldas, o governador e candidato à reeleição Zé Eliton fez questão de citar as principais propostas de seu Plano de Governo, que segundo ele, muitas delas já estão em andamento. Disse que suas propostas são divididas em dois eixos: Garantia e Inovações. Garantir programas e ações que vêm dando certo e inovar para avançar cada vez mais.

“Nosso plano de governo é dividido em dois pilares, tendo no centro dele o ser humano. O primeiro eixo é a ‘Garantia’. Vamos dar manter e melhorar programas importantes para a população, como o Bolsa Universitária, que garantiu a milhares de jovens e a oportunidade de cursar uma universidade, o Renda Cidadã, o Cheque Reforma, o Jovem Cidadão, que proporcionou a milhares de jovens o seu primeiro emprego, além da criação do programa UEG em Rede, da Universidade Estadual de Goiás, que vai levar o ensino superior aos 246 municípios goianos, para quem mais precisa”, disse Zé.

Já o segundo pilar, conforme explicou o candidato à reeleição pela chapa Goiás Avança Mais (PSDB, PSB, PTB, PSD, PPS, PR, SD, PV, Patriota, Rede, Avante), Zé Eliton, está ligado a ações de inovações. “Não quero apenas manter o que já foi feito, mas, sim, avançar ainda mais, para que Goiás continue dando perspectivas às pessoas”, falou o candidato, ao exemplificar a criação da Faculdade do Esporte.

“Demos um passo extraordinário na formação de professores e atletas de alta performance ao inaugurar a Faculdade do Esporte, uma junção da Eseffego, criada pelo ex-governador Mauro Borges com a UEG, idealizada pelo o ex-governador Marconi Perillo, que utiliza toda a estrutura moderno do Centro de Excelência do Esporte, inaugurado durante meu governo”, explicou.

Em relação à Educação, Zé Eliton fez questão de destacar os ótimos resultados alcançados por Goiás, ao ficar em primeiro e segundo lugares na avaliação do Índice de Desenvolvimento de Educação Básica (Ideb), do Ministério da Educação (MEC), divulgados ontem. “A colocação do nosso estado é fruto de um conjunto de ações em investimentos feitos na Educação nos últimos anos. Vamos continuar investindo e garantindo não só cumprir as metas estabelecidas pelo Ideb, mas, sim, nos consolidarmos como referência nacional em Educação”, completou o governador.

Sobre a valorização dos professores, Zé Eliton considera essencial para o êxito na área. Ele garantiu que vai continuar dando atenção especial a esses profissionais. “Se no passado foi garantido a 100% dos professores o curso superior, agora nosso grande desafio é ofertar o curso de Mestrado”, disse o candidato ao declarar que é candidato à reeleição para garantir que Goiás continue avançando nesse círculo virtuoso de desenvolvimento.

Ao ser questionado sobre suas propostas e projetos para a área da Saúde, ressaltou a importância de sempre dar um passo após o outro, mas, de acordo com ele, um passo seguro, que não permita retrocesso. “O terceiro turno da saúde, criado para zerar a fila de esperas por cirurgias eletivas em Goiás, é mais uma das nossas propostas de sucesso para área da saúde. As pessoas que aguardavam anos por uma cirurgia estão sendo atendidas”, sublinhou o governador, ao informar que 1200 pessoas já foram operadas e mais de 26 mil passaram por consultas. “Nosso objetivo é que uma vez concluída toda a fila de espera, não permitir que outras filas surjam a partir daí, por isso estamos propondo o projeto Fila Nunca Mais”.

Para a área de Segurança Pública, que Zé Eliton considerou de extrema complexidade, por tudo que a envolve, disse que desde que assumiu o Governo de Goiás, em abril deste ano, já criou ações e medidas para combater a violência, como o Batalhão de Terminal, que reduziu em 70% o índice de violência nas plataformas de embarque e desembarque de passageiros do transporte coletivo.

“Também estamos propondo a criação da Força de Segurança Unificada, que vai complementar as ações de prevenção e repressão qualificada e pontual nas infrações penais que necessitem de uma resposta estatal rápida e eficiente”, disse o governador, ao garantir que vai continuar investindo pesado em Inteligência, que, segundo ele, é uma das mais respeitadas do País, “a qual partilhamos experiências e informações com diversos estados através do Pacto Integrador de Segurança, o qual fui idealizador enquanto secretário de Segurança Pública de Goiás”.

De acordo com Zé Eliton, há várias propostas na área de Segurança Pública, como por exemplo, os programas Pró-Rural e Pró-Carga, que garantem a pacificação no campo e combate o tipo específico de crime, que é o roubo de cargas, respectivamente. “Vamos implantar Centros de Comando e Controle Regionalizados, congregando forças policiais estaduais, federais e as guardas municipais, com a finalidade de centralizar e racionalizar as atividades de inteligência, o vídeo monitoramento e o atendimento de emergência e também expandir a presença regional da ROTAM, visando apoiar as unidades de polícia local, em especial em municípios de alta criminalidade”, citou o candidato.