“Goiás já tem a Educação estadual que mais avança no Brasil”, diz Raquel Teixeira sobre o Ideb

Ex-secretária de Educação, Cultura e Esporte de Goiás e candidata a vice-governadora na chapa de Zé Eliton 45, a professora Raquel Teixeira celebrou hoje o resultado do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), que colocou a rede goiana em primeiro lugar. “Somos a rede pública estadual que mais avançou e com Zé Eliton vamos avançar ainda mais. Goiás vai ter a Educação mais moderna e inovadora do Brasil”, disse ela.

De acordo com dados do Ministério da Educação divulgados nesta segunda, 3/9, a rede pública estadual goiana é líder nacional do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) no Ensino Médio e no Ensino Fundamental II. No Ensino Fundamental I, ficou na 2ª colocação. Goiás também cumpriu todas as metas de crescimento estabelecidas.

Segundo o MEC, a nota alcançada por Goiás no Ensino Médio foi 4,3, superando a projeção do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), que era 4,2. Já no Ensino Fundamental II, a média foi 5,2, ou seja, 0,4 a mais que o estipulado (4,8). No Ensino Fundamental I, Goiás apresenta crescimento de um ponto: o Inep apresentou meta de 5,6, mas a rede estadual goiana fez 6,6. As provas foram realizadas em 2017.

“Estou muito feliz e grata a cada coordenador, diretor, professor, aluno e a cada pai de família, que são responsáveis por esses dois resultados nacionais espetaculares que obtivemos em duas semanas seguidas”, disse Raquel referindo-se também ao Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) em 2017, no qual Goiás liderou o ranking de aprendizado nacional. “Estou com muito orgulho de todos que fazem parte da rede”, agradeceu a ex-secretária.

Para ela os índices são resultado de uma política continuada de investimentos em inovações pedagógicas, valorização da carreira e que começaram no primeiro governo de Marconi Perillo e seguiram pelas demais gestões com o próprio Marconi e Zé Eliton. Ela destaca a Licenciatura Plena Parcelada, a Eleição Direta para Gestores, o Plano de Carreira, o Saego, o Aprender Mais, a Avaliação Dirigida Amostral o auxílio alimentação, implantação das escolas em tempo integral, entre os projetos de melhoria das infraestrutura das unidades com as Escolas Padrão SÉculo 21, reformas, etc.

No Saeb, por exemplo, divulgado na semana passada, Goiás é o único presente nos dois grupos de Estados que despontaram: por apresentar proficiências médias em ambos os componentes avaliados (Português e Matemática) em todas as etapas da educação avaliadas; e por conseguir agregar mais pontos de proficiência média ao desempenhos de seus estudantes em relação a 2015, também em ambos componentes e em todas as etapas avaliadas (Acre, Alagoas, Ceará, Goiás, Piauí, Tocantins).

Ideb

O Ideb é o mais importante indicador da Educação no Brasil, servindo para avaliar os níveis de desempenho da aprendizagem, frequência e evasão dos alunos. A meta nacional é alcançar os índices estabelecidos pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), cuja média é 6,0. Ela é composta por 34 países e tem como objetivo promover políticas públicas voltadas para o desenvolvimento econômico e o bem-estar social, passando pela Educação. Quando o assunto é Ensino Fundamental I, cuja nota atual é de 6,6 a rede estadual goiana está acima da média da OCDE.