“Mexeu com Goiás, mexeu comigo”, diz Caiado 

Em discurso para a militância nesta segunda-feira, 3, em Goiânia, o candidato ao governo Ronaldo Caiado (Democratas) falou de seu compromisso de lutar pelos interesses de Goiás e promover o que chama de “política com altivez e dignidade”. A afirmação foi feita durante a inauguração de seu comitê no Setor Oeste, que reuniu candidatos da coligação A Mudança é Agora, lideranças e apoiadores.

“Sempre lutei por Goiás, tenho orgulho de ser goiano e amo muito este Estado. Os goianos sabem que, se mexeu com Goiás, também mexeu comigo”, disse, relembrando momentos em que agiu firmemente em defesa de Goiás, como na convalidação dos incentivos fiscais, na conquista do direito de passagem da ferrovia Norte-Sul pelo Estado e contra a venda da Celg.

Segundo Ronaldo Caiado, seu histórico de conduta na política o credencia a atuar em um governo sem amarras e cujo único interesse seja o do cidadão. “Faremos um governo desencabrestado e independente. Os goianos conhecem minha história e sabem que nunca tive meu nome envolvido em bandalheira, pois faço política com dignidade e altivez”, afirmou.

Autor de emendas que trouxeram benefícios para municípios e entidades beneficentes em Goiás, Ronaldo Caiado lembrou que nunca desonrou o voto do goiano nem colocou o Estado nas páginas policiais. “Como deputado federal e senador, tive oportunidade de trazer muitos benefícios para Goiás. O que nunca trouxe foram as operações Lava Jato, Monte Carlo e Decantação. Vamos limpar novamente o nome de nosso Estado”, garantiu.

Campanha alegre

Ronaldo Caiado falou da caminhada feita até agora e do apoio de milhares de lideranças por todo o Estado. “Temos hoje o apoio de 12 partidos na coligação e de membros do MDB que mancharam conosco por entenderem que somos a verdadeira oposição em Goiás. Também tivemos o apoio de vereadores que abraçaram nosso projeto em cada um dos 246 municípios”, agradeceu, comentando ainda o carinho com que tem sido recebido pela população.

O candidato a senador Jorge Kajuru (PRP) falou da “leveza da campanha” que a coligação A Mudança é Agora tem feito. “Nós juntos fazemos uma campanha divertida e alegre. É por isso que Goiás comprou a nossa causa. Ronaldo Caiado é o homem mais preparado do Brasil, enfrenta quem for preciso em defesa de Goiás”, testemunhou.

Candidato a vice-governadorm Lincoln Tejota (Pros) elogiou o trabalho da militância em levar as propostas de Ronaldo Caiado para os goianos. “Aqui está a melhor militância do Estado de Goiás. Cumprimento cada um de vocês que saíram das suas cidades e vieram pra cá participar dessa festa. Tem muito tempo que nosso Estado e nosso povo tem clamado por mudança e algo diferente. Não se enganem: nós vamos ganhar no primeiro turno, mas para que isso possa acontecer precisamos que vocês estejam conosco e arregacem as mangas nos próximos 30 dias. Nós somos a mudança”, afirmou.

Candidato à reeleição, Wilder Morais (Democrata) afirmou que quer continuar o trabalho no Senado e ajudar Ronaldo Caiado a fazer de Goiás referência para o Brasil em boa gestão. “Quero trabalhar para ajudar o nosso futuro governador a promover a mudança que Goiás precisa. Juntos, nós da coligação vamos triplicar o número de emendas para Goiás”, disse.