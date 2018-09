Setembro Amarelo | Huapa realiza campanha sobre prevenção ao suicídio

Em alusão à campanha nacional “Setembro Amarelo” e ao dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, comemorado em 10 de setembro (segunda-feira), o Núcleo de Vigilância Epidemiológica Hospitalar (NVEH) e o Serviço de Psicologia do Hospital Estadual de Urgências de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada (Huapa) promoveram na manhã de hoje (4 de setembro), nas dependências da unidade, campanha de conscientização sobre prevenção ao suicídio e a valorização da vida.

Durante a ação, a psicóloga do Huapa, Taís Gomes, orientou colaboradores da unidade sobre programas de acompanhamento psicológico do hospital que podem ser utilizados em casos de depressão e tentativas de suicídio; e canais de atendimento públicos que prestam serviços de apoio emocional. A coordenadora do Serviço de Psicologia, Janaína Ávila e a coordenadora do NVEH, Cristina Passos distribuíram laços amarelos, símbolo da campanha, aos participantes. “Por ano, cerca de 11 mil pessoas tiram a própria vida e diante desse número, é fundamental que as pessoas fiquem atentas e saibam como proceder em casos de depressão e tentativas de suicídio”, explicou.