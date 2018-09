“Vamos trabalhar com independência e inovação para Goiás avançar mais”, diz Zé Eliton na TV

O governador José Eliton apresentou nesta segunda-feira (3/9), em seu programa de televisão, o Programa Fila Nunca Mais, para manter zerada a espera por consultas, exames e cirurgias na rede pública estadual de saúde. Segundo o candidato à reeleição, será um passo à frente em relação ao Programa Mais Saúde, implantado em abril deste ano com o objetivo de zerar a fila por procedimentos. “Vamos trabalhar com independência e inovação para Goiás avançar mais”, afirmou.

No programa, Zé Eliton disse que sua realização como homem público é contribuir para melhorar a vida das pessoas. “O que me move hoje é ter a certeza de que é possível você dar oportunidade às pessoas. O dia em fui ao HGG e vi uma senhora, que esperava há três anos por uma cirurgia de vesícula, estava fazendo a cirurgia – e ela me disse ‘Ó, muito obrigado’ – não tem nada melhor”, disse.

O programa apresenta a vida pregressa de Zé Eliton, o menino de família pobre do interior do Estado que estudou e trabalhou duro para se formar advogado. Entre os depoimentos dos que testemunharam o crescimento do hoje governador está o Seu Germano, que fala da amizade carinhosa de Zé Eliton. A primeira-dama, Fabrina Muller, fala sobre a determinação do marido no cumprimento de suas metas de vida.

Outro amigo, Reginaldo, revela, no programa, que nas atividades esportivas, Zé Eliton foi jogador de vôlei, modalidade pela qual chegou a disputar competições. Reginaldo relata que o próprio Zé Eliton “corria atrás”, em Posse, dos recursos para promover os torneios de vôlei na região.