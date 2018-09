“Vou trabalhar para fortalecer ainda mais a Educação de Goiás”, afirma Marconi 

Na grande reunião com a população de Rialma, nesta terça-feira, o ex-governador Marconi Perillo (PSDB), candidato ao Senado, disse que no Congresso Nacional vai trabalhar para fortalecer ainda mais a Educação de Goiás, que em 2017 conquistou o primeiro lugar no Ideb no Ensino Médio e no Ensino Fundamental 2 no ranking da educação pública ofertada pelos governos estaduais.

“Goiás encontrou no ensino de qualidade o caminho seguro para um futuro cada vez melhor”, disse Marconi. O candidato ao Senado disse que “uma coisa que o deixa muito feliz como governante foi o trabalho feito na Educação”, e ressaltou a escolha da ex-secretária Raquel Teixeira para o cargo de vice-governadora refletindo o compromisso que sempre houve com esta área.

“Desde 2013 nós estamos experimentando esta minoria”, lembrou, atribuindo o feito a diversos atores, dentre eles os coordenadores, alunos e professores ” que são e sempre foram valorizados no nosso governo”. A UEG, que formou professores e milhares de alunos também foi mencionada, bem como o programa UEG em Rede e a proposta de Ze Eliton de oferecer Mestrado Profissional para os professores da rede estadual.

O ex-governador citou, ainda, as realizações da Saúde, como a criação de 11 hospitais, saltando de 6 para 17, dentre eles o Hugol, em Goiânia. E os avanços na Segurança Pūblica, como valorização do salårio dos policiais e modernização dos equipamentos, como armamentos e viaturas. E assinalou que o funcionalismo foi valorizado, ressaltando que a folha de pagamento nunca atrasou um dia nos governos Marconi e Zé Eliton.

“As estradas de Goiás foram transformadas nas melhores do Brasil, todas as saídas de Goiânia foram duplicadas e iluminem grande parte delas”, ainda disse, sobre investimentos na malha rodoviária. Enumerou avanços na industrialização, habitação, na área de energia, água e esgoto, como o aumento de 12 para estações de tratamento para 97, quando ele deixou o governo.