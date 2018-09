Desfile cívico-militar comemora 7 de setembro em Goiânia

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Secut), já tem preparada a programação do Desfile do Dia 7 de setembro, que vai ocorrer na Av. Tocantins, no Setor Central, em Goiânia, partindo da Praça Cívica até a Rua 4.

O evento começará oficialmente às 8h45 com o hasteamento das bandeiras, no cruzamento com a Avenida Anhanguera, próximo ao palanque montado em frente ao Teatro Goiânia. A execução do Hino Nacional ficará a cargo da Banda Juvenil de Goiânia.

Em seguida, começará a primeira etapa dos desfiles com a participação de mais de 3 mil militares do Exército Brasileiro, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia (GCM). além do Samu.

A segunda etapa traz o desfile de bandas das escolas estaduais, além de jovens da Ordem Demolay, Legião da Boa Vontade (LBV) e do Grupo Ecológico Guardiões do Verde. Haverá ainda desfile de carros antigose dos Bodes do Asfalto. A previsão de término dos desfiles é às 11h30.