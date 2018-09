Em Anápolis, Lúcia Vânia ressalta experiência de Alckmin

Foi em grande reunião em Anápolis que a coligação Goiás Avança Mais finalizou a agenda com o candidato à presidência Geraldo Alckmin (PSDB) em Goiás, nesta quarta-feira, 5. A senadora e candidata à reeleição Lúcia Vânia (PSB) acompanhou o presidenciável em todos os eventos e destacou as administrações exitosas de Alckmin no estado de São Paulo e também cumprimentou “a futura primeira dama do Brasil, Lu Alckmin”.

A senadora falou dos desafios pelos quais passam o país nesse momento de retração econômica e disse que quem governou São Paulo por quatro vezes está preparado para comandar o Brasil. Ela ressaltou também o legado do Tempo Novo em Goiás. O presidenciável Geraldo Alckmin retribuiu e recomendou votos em Lúcia Vânia e também em Marconi Perillo (PSDB) ao Senado. “Temos aqui dois grandes senadores, a Lúcia e o Marconi, para trabalharmos juntos em benefício da população”, disse Alckmin.

Lúcia Vânia destacou ainda o papel da mulher na política, ao lembrar que foi a primeira mulher eleita deputada federal por Goiás e também a primeira senadora goiana. A senadora elogiou a escolha da professora Raquel Teixera (PSDB) para a vice de José Eliton (PSDB).

Alckmin também ressaltou o poder das mulheres. “Quando as mulheres participam mais o Brasil ganha, a sociedade melhora. Toda a sociedade se beneficia com o empoderamento das mulheres”, disse, ao falar sobre sua vice, Ana Amélia (Progressistas). “Grande senadora e colega da Lúcia Vânia no Senado”, completou Alckmin.

Lúcia Vânia cumprimentou o prefeito de Anápolis, Roberto Naves (PTB), e o parabenizou pela administração na cidade. Ela agradeceu a ele a força que ele tem dado à chapa. “Seu carinho e sua dedicação são motivos de muito alegria para todos nós”, disse a senadora.

O prefeito Roberto Naves agradeceu à senadora pelo trabalho que ela sempre desempenhou no Senado em favor de Anápolis e do estado de Goiás. “Tudo o que essa mulher fez por Goiás, ela merece o reconhecimento e nossa gratidão. Nós precisamos dela no Senado. O gabinete dela é aberto 24 horas por dia. Muito obrigado pela parceira que a senhora tem com todos nós. Pode ter certeza, senadora, que nós aqui em Anápolis vamos elegê-la para continuar trabalhando ainda mais”, disse o prefeito Roberto Naves.

