“Tenho orgulho de ser goiano e defender nosso Estado”, diz Caiado em Goiânia

Goiano nascido em Anápolis, Ronaldo Caiado (Democratas) se notabilizou no Congresso Nacional pela firmeza com que sempre atuou contra a corrupção e por suas ações em defesa dos interesses de Goiás. Este histórico na política foi reconhecido com aplausos de milhares de pessoas que participaram nesta quarta-feira (5 de setembro) do lançamento da candidatura a deputado estadual do vereador Vinicius Cirqueira (Pros), realizado no Jardim Guanabara.

Recepcionado com entusiasmo pelos moradores, Ronaldo Caiado chegou acompanhado do senador Wilder Morais (Democratas), candidato à reeleição, e se encontrou no palco com o candidato a vice-governador Lincoln Tejota (Pros) e a candidata a deputada federal Professora Cida (Pros). Em seu discurso, o candidato ao governo destacou que não fará nenhuma concessão à corrupção.

“Vocês nunca me viram envolvido com bandalheiras ou meu nome estampado nas páginas policiais. Minha atuação sempre foi em defesa das causas dos goianos. Tenho orgulho de ser goiano e defender o nosso Estado”, afirmou, sendo bastante aplaudido pelos moradores do Jardim Guanabara.

Ao enumerar os problemas enfrentados por Goiás – como a falta de hospitais no interior, a fila de 55 mil pacientes na espera por cirurgias eletivas, as mais de 200 obras paralisadas -, Ronaldo Caiado lembrou que a causa é uma só: a corrupção.

“Se chegar ao Palácio das Esmeraldas os goianos vão viver uma outra realidade. A população está carente na saúde, na segurança e na educação porque o dinheiro público não está sendo gasto onde deveria”, lamentou.

Para Lincoln Tejota, a chance que os goianos têm de viver uma mudança verdadeira é agora. “A mudança que Goiás precisa não acontece em um passe de mágica, mas o primeiro passo precisa ser dado agora. Hoje temos aqui mais de 2 mil pessoas conosco. Se cada um levar essa mensagem, tenho certeza de que dia 7 de outubro as urnas vão dar a resposta que o povo quer”, afirmou.

Ao rememorar a própria trajetória política, o vereador Vinicius Cirqueira garantiu que é possível colocar em prática uma política voltada para o cidadão. “É possível fazer política olhando nos olhos das pessoas, ajudando ao próximo, tendo compromisso com a comunidade. Sei que estamos no caminho certo”, finalizou.