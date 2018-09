“Irei de porta em porta levando os nomes de Marconi, Zé Eliton e Lúcia Vânia”, diz prefeita de Santa Rita do Araguaia

Santa Rita do Araguaia recebeu, na tarde do domingo, 9, os representantes da coligação Goiás Avança Mais, o ex-governador e candidato ao Senado Marconi Perillo, a senadora e candidata à reeleição Lúcia Vânia e a candidata à vice-governadora, Raquel Teixeira, representando o governador e candidato à reeleição Zé Eliton. A prefeita da Cidade Tânia Salgueiro ressaltou durante o encontro a alegria em recebe-los na cidade, sentenciando que trabalhará muito para ajudar na campanha.

“É com muita alegria que recebo hoje aqui, em nossa querida cidade de Santa Rita do Araguaia, o amigo, parceiro, e ex-governador, candidato ao Senado Marconi Perillo. Irei de porta em porta levando os nomes de Marconi, Zé Eliton e Lúcia Vânia, pedindo o voto aos nossos eleitores, por tudo que fizeram e fazem de bom ao nosso Estado e a Santa Rita do Araguaia. A chapa Goiás Avança Mais tem os melhores projetos para Goiás e para Santa Rita do Araguaia “, disse a prefeita.

Lúcia Vânia afirmou que o candidato ao Senado Marconi Perillo ajudou as prefeituras para que o povo não sofresse com os efeitos da crise. “Ele trabalhou, percebeu as dificuldades e conseguiu superar a crise”, disse a senadora em reunião no município.

O ex-prefeito e presidente do PSDB local João Batista falou do trabalho realizado e das obras levadas pelo ex-governador Marconi Perillo, e em seguida agradeceu. “Santa Rita do Araguaia tem muito o que agradecer a você, foram inúmeras obras, muita dedicação e amor à nossa cidade. Foram mais de 2 milhões do Programa Goiás na Frente e tantas outras obras durante seus quatro mandatos”, afirmou.