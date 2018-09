“A vida precisa de cores”, disse Kátia Maria na 23° Parada LGBTI

A 23° Parada do Orgulho de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais e Interssexuais (LGBTI) aconteceu neste domingo, 09, e Goiânia com o tema “Vote Diversidade, Eleja LGBT”. A candidata do Partido dos Trabalhadores, Kátia Maria, participou do evento que começou na Praça Cívica, e caminhou pelas avenidas Paranaíba, Tocantins e Araguaia.

Segundo organizadores, o objetivo da passeata é aproveitar as eleições deste ano e desenvolver entre os LGBTI e apoiadores a consciência e a importância de atuarem na política, pela defesa dos direitos e criação de políticas públicas para a comunidade LGBTI.

“É urgente buscarmos políticas públicas que garantam a inserção da comunidade LGBTI, da juventude, das mulheres e dos negros. Garantir o direito à vida dessas pessoas é obrigação do governo. Nós vamos garantir não só a vida, mas a cidadania. Um estado só é bom quando é para todo mundo”, disse a candidata do PT que estava acompanhada do candidato a vice-governador, professor Nivaldo dos Santos (PCdoB).

Luziânia

Antes, a candidata do PT, Kátia Maria estava no município de Luziânia, onde visitou a Feira do Ingá. Ela estava acompanhada dos candidatos ao Senado, Luís Cesar Bueno (PT) e professora Geli (PT), também estavam juntos o candidato a deputado estadual Francisco Viana (PCdoB) e o candidato a deputado federal Rubens Otoni (PT).

Na cidade a candidata falou do Plano de Governo do Partido dos Trabalhadores que prevê a retomada do aquecimento da economia goiana por meio de linhas de fomento para a agricultura familiar, turismo e para pequenas e médias empresas. O novo modelo de gestão proposto por Kátia Maria, candidata ao governo de Goiás, visa a sustentabilidade econômica e social do estado.

“Um modelo econômico que descentraliza renda, que gera oportunidade para as pessoas, que faça aqui em Goiás o que o presidente Lula fez. Colocar dinheiro na mão do pequeno, para poder circular no município e fortalecer as pequenas e médias empresas”, disse a candidata do PT na manhã deste domingo, 09, na Feira do Ingá, em Luziânia.

A proposta de Kátia Maria tem como objetivo fazer com que a população não precise sair de sua cidade em busca de trabalho, saúde e educação, e tenha serviços públicos de qualidade e oportunidade de emprego onde vive.