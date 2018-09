Caiado: “Peço a oportunidade para mostrar que é possível mudar o Entorno”

Acompanhado de seus companheiros de chapa, o vice, Lincoln Tejota (PROS), e os senatoriáveis Jorge Kajuru (PRP) e Wilder (Democratas), o líder da coligação “A Mudança é Agora” esteve Águas Lindas, em uma das regiões mais carentes de Goiás.

Participaram da carreata da coligação pela região, Rogemberg Barbosa (presidente da Câmara Municipal), Zé da Imperial, Everaldo Veículos, Jacó do Esperança, Osmar Rezende, Neide Enfermeira, J. Barros, Aluísio da Artec, Tim da Madeireira, Professor Ulisses, Oliveira Junior, Zezito Moura e Dr. Guilherme.

Os parlamentares relataram a Caiado as necessidades da região, como a abertura do Hospital Regional de Águas Lindas (Hugo 9), que, dizem, já foi inaugurado mas não faz atendimentos; a construção da rodoviária da cidade; asfalto e, claro, a resolução do problema do transporte público, que penaliza todos os moradores do Entorno.

A Caravana 25 seguiu para Santo Antônio do Descoberto. O ex-prefeito Padre Getúlio de Alencar disse que a cidade precisará de muito apoio de Caiado, caso ele seja eleito em 2018. Foi o pedido dos vereadores Marcos Mota, Idelci Lopes, Delegado Felipe Socha e Matheus Antônio.

“A situação é essa que o senhor está vendo, próximo governador, nossa cidade está acabada. Estamos aguardando o hospital que nunca começa a funcionar, a estrada da Barraca da Serra, escolas de ensino técnico…”, contou Mota.

Caiado lamentou o descaso dos governos do PSDB e pediu um voto de confiança da população do Entorno. “De promessas vocês já estão cansados. Toda eleição é a mesma coisa, eles vêm aqui, levam os votos e roubam os sonhos dos cidadãos. Nunca desonrei a confiança do povo, nunca estive envolvido em esquemas de corrupção. Por isso, minha gente, estou pedindo que me deem a oportunidade de mostrar que é possível mudar nosso Estado”, afirmou.

Por fim, os representantes da coligação “A Mudança é Agora” estiveram em Alexânia, onde foram recebidos pelo vice-prefeito Armando Rollemberg e pelos vereadores que apoiam a campanha 25: Wanderson Loteiro, Zé Penca, Warley Gouveia, Nascimento e Milton Camelo. No trajeto, o candidato da mudança escutou as principais demandas da cidade, que inclui o esgotamento de diversos bairros, como a Vila Esperança.