Em Águas Lindas, Kátia leva propostas ao Entorno

A candidata ao governo pelo PT, Kátia Maria, realizou caminhada pela principal avenida do Jardim Brasília em Águas Lindas de Goiás ao lado do candidato ao governo do DF pelo PT, Júlio Miragaya e das candidatas ao senado, professora Geli e a deputada estadual, Lucimar Nascimento, ex-prefeita de Valparaíso. “A mudança de verdade está começando porque nós vamos mudar Goiás e o Brasil com o time do Lula”, discursou em meio as pessoas que acompanharam a atividade na Avenida do Comércio.

Kátia reforçou que irá fazer o plano de desenvolvimento da Região Metropolitana do Distrito Federal, criando condições e mecanismos para que a região possa se desenvolver. “As parcerias que temos com o Distrito Federal são muito importantes e com o companheiro Júlio Miragaya no governo do DF poderemos fazer ainda mais”, discursou. Kátia reforçou que com o “time do Lula” será possível fazer com que a região do Entorno não fique refém da economia de Brasília e a população tenha mais dignidade e mecanismos de sobrevivência econômica e social.

A atividade foi organizada pelo presidente do PT da cidade, João França. Kátia Maria estava acompanhada das candidatas ao senado, Professora Geli e a deputada estadual, Lucimar Nascimento, ex-prefeita de Valparaíso. De Águas Lindas, Kátia Maria seguiu para Santo Antônio do Descoberto onde participou de uma reunião com lideranças locais.

Visita Feira Hippie

Na manhã deste sábado, dia 8, Kátia Maria foi a primeira governadoriável entrevistada na Rádio Hippie, em Goiânia, onde falou das propostas de criação de linhas de crédito específicas para os empreendedores individuais (MEis) e pequenos e médios empresários como forma de alavancar e fomentar a economia do estado. Em relação à Região da Rua 44, Kátia ressaltou a importância destes empreendedores, em especial do setor de confecção, que são grande geradores de emprego e renda e que terão um olhar especial em seu governo.

“Quando a economia fortalece o governo pode investir mais em saúde, educação, segurança, saneamento”, disse durante a entrevista à Rádio Hippie na manhã deste sábado. Kátia reforçou um dos principais pontos do plano de governo que é articular as políticas públicas.Questionada sobre o que de efetivo irá fazer para os comerciantes da região da rua 44 e da feira, Kátia lembrou que a regulamentação e fiscalização são atribuições do poder público municipal, mas que irá criar linhas de crédito para ajudar a fomentar as micro e pequenas empresas a se desenvolver e potencializar com assistência técnica.

Trindade

Em Trindade, Kátia Maria falou que irá movimentar o comércio da cidade e gerar emprego e renda, levando dignidade para a população. “É o time do LUla que está em Trindade, que é a mudança de verdade. Do outro lado temos os candidatos do DEM, MDB e PSDB, que representam o projeto de concentração de renda, que massacre o povo mais simples, o povo humilde e trabalhador”, discursou lembrando aos presentes o apoio que os outros candidatos deram para a aprovação da Reforma Trabalhista, da PEC do Teto do Gasto, que congelou por 20 anos os investimentos em saúde, educação, cultura, agricultura familiar e segurança pública. Kátia ainda reforçou que uma mudança de verdade para o estado e para o país passa pela eleição dos candidatos a presidente, governador, senador e deputados estaduais e federais pelo PT.