Francisco Jr apresenta projetos voltados para pessoas com deficiência

Francisco Jr, candidato a deputado federal pelo PSD, tem buscado conciliar a agenda de campanha com a sua atuação parlamentar. Na semana passada, o deputado apresentou dois projetos de lei voltados para pessoas com deficiência. O primeiro trata do oferecimento da equoterapia como método terapêutico na rede pública de saúde de Goiás. O método teria como foco a habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência.

A equoterapia é um tipo de terapia com cavalos que auxilia no desenvolvimento da mente e do corpo. Geralmente usada como complemento no tratamento de pessoas com deficiência, a equoterapia pode trazer benefícios como a melhora da postura e do equilíbrio, aumento da auto-estima e da autoconfiança, além de propiciar o desenvolvimento do afeto, devido ao contato da pessoa em tratamento com o animal.

Francisco Jr, em seu projeto, define ainda que o tratamento abrange equipe multidisciplinar e se estende a instituições de saúde contratadas ou conveniadas com o Estado. A propositura também autoriza o Poder Executivo a firmar parcerias com municípios, universidades, entidades do terceiro setor social e iniciativa privada para estimular a criação, manutenção, implantação e desenvolvimento de Centros de Equoterapia em Goiás.

O segundo projeto apresentado pelo deputado versa sobre a disponibilização de brinquedos e equipamentos de lazer adaptados, desenvolvidos para o uso de pessoas com deficiência, em parques, praças e demais espaços de uso público no Estado. A propositura determina que as novas instalações feitas nestes espaços deverão disponibilizar pelo menos 20% de equipamentos e brinquedos adaptados.

A proposta também aborda as construções já existentes. O projeto estabelece que essas estruturas deverão ser adequadas à nova lei em um prazo de cinco anos, de acordo com a viabilidade técnica e financeira.

Ao defender a propositura, Francisco Jr destacou a necessidade de atenção às pessoas com deficiência, “A inclusão social é um processo que sofre mudanças à medida que avança. Desta forma, por ser um processo dinâmico a partir da interação com as pessoas, com os fatos e com as circunstâncias de cada tempo e momento, sempre se verifica mais uma fronteira para transpor”, evidenciou o deputado.