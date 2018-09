Goiânia supera meta do Ideb projetada para 2019

Roseneide Ramalho da Silva

A rede municipal de educação de Goiânia superou as metas projetas pelo Ministério da Educação (MEC) para os anos iniciais e finais do Ensino Fundamental. Os dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) anunciados na última semana em Brasília, com a presença do secretário de Educação de Goiânia, Marcelo Costa, colocaram Goiânia em patamar de crescimento acima da média para o ensino público municipal.

Segundo o resultado, os alunos do Ensino Fundamental obtiveram nota 5.8 nos anos iniciais e 4.7 nos anos finais, metas que estavam projetadas para 2019. A média nacional das redes municipais registrou índice de 5.6 nos anos iniciais e 4.3 nos anos finais.

Para a Secretaria Municipal de Educação (SME), a evolução dos indicadores de qualidade da educação municipal de Goiânia é resultado de investimentos em formação continuada, planejamento pedagógico, valorização dos profissionais e reestruturação física das escolas.

“Os estados que têm maior sucesso no trabalho com os anos finais são aqueles que têm avançado mais no regime de colaboração. A Undime apoia o regime de colaboração como forma de trabalhar estados e municípios juntos”, ressalta o professor Marcelo Costa, secretário municipal de Educação e Esporte de Goiânia e presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime).

Além do avanço de modo geral, individualmente as escolas avaliadas cresceram e atingiram os resultados esperados pelo governo federal. A análise dos dados demonstra que 72% das instituições alcançaram o índice projetado nas metas para 2017. Ao todo são 173 escolas municipais que atendem 68 mil alunos no ensino fundamental, sendo 44 mil nos anos iniciais e 23 mil nos anos finais.

De acordo com a SME, cada unidade educacional atua dentro da proposta político-pedagógica da secretaria municipal, que está baseada em princípios como gestão democrática, trabalho coletivo, inclusão, formação integral e centralidade dos processos educativos nos alunos, com respeito aos ritmos de aprendizagem e desenvolvimento humano.

Entenda o indicador

O Ideb é um indicador educacional que considera informações de rendimento escolar, taxa de aprovação e desempenho em exames padronizados nacionalmente, como a Prova Brasil e o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). O índice é mensurado a cada dois anos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que avalia as redes municipais, estaduais e particulares do Ensino Fundamental e Ensino Médio de todo o país.