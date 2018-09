Lúcia Vânia defende retomada do PETI no Sudoeste goiano

Foi em Mineiros, no Sudoeste goiano, que teve início a série de reuniões realizada pela coligação Goiás Avança Mais no domingo, 9, e que terminou em Santa Rita do Araguaia, no fim da tarde. Portelândia foi a segunda cidade a receber a senadora e candidata à reeleição Lúcia Vânia, Raquel Teixeira, candidata a vice, e Marconi Perillo, candidato ao Senado. A reunião contou também com candidatos da base, prefeitos e lideranças da região.

“Nós precisamos de senadores competentes para ajudar o estado de Goiás”, defendeu Marcelo do Vale, candidato a deputado estadual, se referindo a Lúcia Vânia. “É a parlamentar que mais fez por Goiás, principalmente na área social”, afirmou. “Todo mundo recebe os benefícios que a senadora Lúcia Vânia fez”, disse Raquel Teixeira, mencionando o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e a Lei Maria da Penha.

Ao apresentar suas propostas, Lúcia Vânia afirmou que o Brasil precisa de emprego e educação. “É importante termos uma educação de qualidade e uma escola igualitária, e nosso grande desafio é gerar empregos”, afirmou. Entre seus projetos para um terceiro mandato, estão a federalização da Educação Básica para nivelar as escolas e dar oportunidade iguais para nossas crianças; a garantia de acesso a creches e a retomada do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti). “Vou voltar no Senado para retomar o Peti, retirar as crianças do trabalho e colocar na escola”, disse.

A senadora defendeu a candidatura de Zé Eliton, “que sempre esteve ao lado do ex-governador Marconi e o ajudou em diversos programas, como o Renda Cidadã. Não podemos perder as conquistas”, defendeu.

Em Santa Rita do Araguaia, os candidatos da chapa majoritária foram recepcionados pela prefeita Tânia Salgueiro, lideranças da região e candidatos da base. Para uma pequena multidão que lotou o auditório do Sindicato Rural do município, Lúcia Vânia falou sobre a crise econômica que o pais atravessa e que atingiu fortemente os municípios. “A Tânia sabe que a arrecadação aqui no município caiu pela metade. O que aconteceu com Goiás? Marconi antecipou a crise, fez uma economia dura no estado e conseguiu minimizar a crise”, relatou. Lúcia Vânia disse que o ex-governador tinha dois caminhos: fazer uma grande obra ou ajudar as prefeituras para beneficiar a população. “E eu estive em Brasília acompanhando todos os passos desse momento para ajudar nosso estado”, lembrou.

A senadora voltou a falar da importância do voto: “Votar nulo não é o caminho. Se votarmos nulo ou branco, vamos eleger os espertos, que falam o que as pessoas querem ouvir.” Ela falou também da responsabilidade que o eleitor deve ter para escolher o presidente. “O nosso voto vai fazer o país voltar a crescer e desenvolver. Mas, para isso, precisamos escolher um presidente da República que seja experiente e conheça os desafios e as dificuldades enfrentadas pela população goiana.”

A prefeita Tânia destacou o trabalho dos candidatos da coligação liderada por Zé Eliton. “Um país só cresce com o desenvolvimento das pessoas”, disse a prefeita.

Lúcia Vânia encerrou pontuando sua trajetória: “Sou uma parlamentar combativa e quero continuar a ser o braço direito do governo de Goiás e dos municípios goianos no Congresso. Nunca fugi da luta. Fui a primeira mulher deputada federal por Goiás e a primeira senadora”.