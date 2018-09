“Marconi foi competente, oramos por ele”, diz pastor Neuton Abreu

O ex-governador Marconi Perillo (PSDB), candidato ao Senado, participou na noite de domingo (9/9) de um culto na Matriz da Assembleia de Deus Pedro Ludovico (ADPEL), celebrado pelo pastor presidente da igreja, Neuton Pereira Abreu. Durante a celebração, o pastor declarou apoio a Marconi e pediu aos fiéis para que se juntassem e fizessem uma corrente de oração ao candidato.

“Marconi exerceu com competência a sua função como governador do Estado de Goiás e busca agora uma nova posição, por isso eu o convidei para ele vir aqui para que a nossa Igreja pudesse orar por ele”, disse o pastor.

De Minaçú, no interior do Estado, mas atualmente morando em Goiânia, o pastor Raimundo Chagas confia e acredita que Marconi é a opção correta para dar continuidade em um trabalho de excelência, desta vez ocupando uma cadeira no Senado. “Marconi foi, é e será sempre uma esperança pra nação. Eu acompanho o trabalho dele desde o primeiro governo, era praticamente um menino, mas ele mostrou que é homem fazendo um excelente trabalho”.

Marconi acredita na família, valores e princípios. Por isso durante seus mandatos sempre apoiou as igrejas. “Lá no Senado eu vou ser uma voz em defesa da família, de valores e princípios, não vou pra lá pra ser mais um, quero ir pra defender as famílias do meu estado. As lideranças precisam estar convencidas do que é bom pra família e o que não é”, disse.

“Por isso”, prosseguiu o ex-governador, “coloquei meu nome nessa eleição depois de ser quatro vezes governador pra ajudar o meu estado, pra conseguir recursos, verbas, mas principalmente para defender a família, a liberdade de culto, as igrejas evangélicas, como sempre fiz”. “Se esse país está passando por tantas dificuldades, é porque tem gente no poder que não está levando a sério a religiosidade, que não está levando a sério os princípios cristãos. São princípios que nós temos que cultuar para conseguirmos levantar o Brasil”, afirmou.

A Igreja Assembleia de Deus Campo Pedro Ludovico realiza dois cultos aos domingos, de manhã e no fim da tarde, um culto às terças-feiras e outro às quartas-feiras. Foi fundada em 1954 pelo Pastor Agnelo Constantino da Silva e Pastor Antônio Inácio de Freitas, o Campo Pedro Ludovico foi presidido de 1976 a 2010 pelo pastor Amador Carlos dos Santos. Pastor Neuton preside o Campo Pedro Ludovico desde 2010.