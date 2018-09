Raquel Teixeira, Fabrina e Valéria Perillo lideram carreata em Aparecida de Goiânia

A primeira-dama Fabrina Müller, a candidata a vice-governadora Raquel Teixeira e a ex-primeira-dama, Valéria Perillo, comandaram na manhã deste sábado, 8/9, a frente de apresentação de propostas da coligação Goiás Avança Mais em Aparecida de Goiânia. Uma grande carreata, acompanhada de muitas pessoas nas ruas, tomou conta da cidade. “É a onda azul levando Zé Eliton, Raquel, Marconi e Lúcia Vânia em direção à vitória”, afirmou Fabrina.

A caravana feminina pela reeleição de Zé Eliton foi recepcionada com alegria pelos moradores. É a única chapa majoritária a dar espaço igual a homens e mulheres, exatamente por isso é bem recebida em qualquer lugar que vai. Nesta manhã, em Aparecida de Goiânia, a carreata levando a onda azul começou próximo ao terminal rodoviário e, aos poucos, contagiou as principais avenidas da cidade.

“A onda azul chegou pra valer e tenho certeza que Aparecida de Goiânia abraça a reeleição de Zé Eliton. No dia 7 de outubro vai dar 45 na cabeça e no coração dos goianos”, afirmou Raquel Teixeira. “Contamos com o apoio de cada um. É Zé Eliton, e é Marconi e Lúcia Vânia no Senado”, complementou Valéria Perillo.

Muitas pessoas foram às ruas manifestar apoio à chapa e aderiram ao movimento 45, inclusive a professora Vanilde. Moradora de Aparecida de Goiânia há mais de 30 anos, ela diz que vota em Zé Eliton porque sente confiança nele. “Nosso governador é uma pessoa competente, já mostrou o seu trabalho. Voto porque quero ver ele reeleito”, afirmou.