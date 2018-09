Vagas no Residencial Nelson Mandela

Núbia Alves

Para disponibilizar mais vagas na região Noroeste da Capital, a Prefeitura de Goiânia inaugurou salas modulares para atender as crianças do Residencial Nelson Mandela. As estruturas foram instaladas na Escola Municipal Professora Antônia Maranhão do Amaral, no Jardim Vera Cruz II.

Ao todo, quatro salas modulares na Escola Municipal Professora Antônia Maranhão do Amaral já atendem 240 alunos da pré-escola e Ciclos I e II, sendo 120 no período matutino e 120 no período vespertino. A Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME) reajustou os conteúdos para não haver prejuízo no aprendizado das crianças.

“Sempre assumi um compromisso muito forte com a educação, porque o primeiro item para fazer de uma criança um adulto com formação à altura é a educação. Hoje, estamos com mais de 100 mil crianças matriculadas nas instituições municipais, temos que abrir espaço para que num futuro próximo não tenhamos crianças sem estudar por falta de escolas”, afirma o prefeito Iris Rezende.

“O planejamento da SME previa a expansão de vagas por três formas: a construção de Cmeis novos ou término das obras que estavam paradas, o aluguel de prédios para que servissem de escola e a instalação de algum tipo de sala de montagem rápida. No caso do Residencial Nelson Mandela, tínhamos uma demanda muito grande das famílias que se mudaram, então a Prefeitura prontamente se dispôs a colocar salas modulares, que era a forma mais rápida de provermos as vagas”, pontua o secretário de Educação e Esporte, professor Marcelo Costa.

Rapidez

As salas modulares são uma opção rápida e de custo reduzido que consistem em estruturas feitas de aço de alta resistência, com paredes de painel isotérmico, que portam sistemas elétricos, lógicos, hidráulicos e de refrigeração, normatizados pelos órgãos de vigilância responsáveis.