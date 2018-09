Atrações culturais marcam semana do Setembro Amarelo em Goiânia

A Organização De Umbiguinho a Umbigão (DUAU) realizará de 11 a 13 de setembro, em Goiânia (GO), diferentes ações para abordar o Setembro Amarelo – campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio – e a 3ª Conferência Internacional do Bem Estar Infantil (Cisbei). No dia 11 de setembro, às 8h30, na República da Saúde, ocorrerá um debate sobre o papel das escolas na prevenção ao suicídio. O evento será voltado para diretores e coordenadores escolares e pretende discutir o papel das escolas na sociedade, principalmente na atuação do comportamento das crianças. “Como muitas delas passam grande parte na escola, acaba sendo nesse espaço, entre os profissionais, que muitas vezes sintomas de ansiedade e depressão poderão ser observados. É também nesse espaço em que elas recebem afeto e atenção, até mais que em casa, muitas vezes”, afirma Karla Cerávolo, idealizadora da DUAU.

No dia 12 de setembro, às 19 horas, no Shopping Bougainville, será realizada sessão de cinema sobre o filme Ferrugem e debate com a presença do diretor Aly Muritiba, do ator Giovanni de Lorenzi e da psicóloga Karla Cerávolo. A intenção é abordar cyberbullying, sexting, suicídio na adolescência e bullying na escola. Segundo a sinopse do filme Ferrugem, assim como a maioria das meninas adolescentes, Tati (Tiffanny Dopke) ama compartilhar sua vida nas redes sociais. Porém, quando menos espera, ela vai ter que amadurecer e lidar com as consequências de seus atos, depois que algo que ela não queria que se tornasse público é divulgado no grupo do WhatsApp de sua turma de colégio. Os ingressos são limitados, e podem ser adquiridos antecipadamente em https://bit.ly/2NVLtmZ ou na Bilheteria Lumière Bougainville.

Já no dia 13 de setembro, às 17 horas, na Praça do Sol, a equipe Brincar Como Antigamente irá proporcionar aos pais e às crianças um momento de diversão, com brincadeiras antigas as quais as crianças quase não têm acesso. De acordo com Karla, músicas e brincadeiras envolverão as famílias, demonstrando como as crianças aprendem brincando sobre regras, limites, respeito ao próximo, além de promover um momento especial de contato afetivo entre pais e filhos

3ª CISBEI

A Organização De Umbiguinho a Umbigão (DUAU), com apoio do Instituto Suassuna, realizará a 3ª edição da Conferência Internacional sobre o Bem Estar Infantil (CISBEI), em Goiânia (GO). O evento será no dia 22 de setembro de 2018, no Castro’s Park Hotel, com programação prevista das 8h às 18h30. O tema central será “Infância Vulnerável – Os perigos visíveis que não enxergamos” e entre os palestrantes convidados está a escritora e psicóloga americana, de Ohio (EUA), Mary Fristad. As inscrições podem ser feitas pelo site www.institutosuassuna.com.

Além de Mary Fristad, o pediatra Daniel Becker (Rio de Janeiro), a psiquiatra Loraine Martins (São Paulo), a psicóloga Vera Tschiptchin (São Paulo) vão palestrar no evento. O colunista da Revista Crescer, Beto Lima (São Paulo), e a autora do livro “Mãe fora da caixa”, Thais Vilarinho, serão o pai e a mãe convidados pela DUAU como palestrantes da 3ª CISBEI.