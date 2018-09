Em debate, José Eliton diz que irá ampliar programas sociais do seu governo 

No debate promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil Seção Goiás (OAB-GO), o governador e candidato à reeleição, José Eliton, falou da realidade do Governo do Estado e das propostas para os próximos quatro anos e questionou o candidato Ronaldo Caiado sobre as fontes de recursos para cumprimento das propostas feitas pelo adversário.

“Vamos ver se o senhor responde ao menos uma pergunta. Qual é a mudança que o senhor pretende fazer nas políticas sociais implementadas pelo Governo do Estado de Goiás, já que o senhor fala, sempre, que vai mudar tudo. Eu queria que o senhor apontasse, objetivamente, o que vai mudar”.

Caiado disse que vai dar curso de profissionalização, com o Sistema S, preocupado com os mais pobres, com o narcotráfico, “mantendo e ampliando” os atuais programas sociais.

Na réplica, José Eliton enfatizou a parte onde Caiado disse que vai manter os programas sociais, “que vai dar continuidade aos programas sociais do nosso governo”, rebatendo o argumento de que o suposto “discurso de mudança é apenas um discurso de retórica… de blá, blá, blá”, afirmando que os quatro candidatos criticam o governo e não apresentam nenhuma proposta concreta para a sociedade, apenas retórica”.

Sempre sereno e convincente em suas ponderações, com riqueza de dados para que o eleitor possa fazer a escolha certa, Zé Eliton, diferente dos demais candidatos que prometem sem apontar como vão colocar os Planos de Governo em prática, mostrou o que fez e garante, “como governador e candidato, a continuidade dos programas que mudaram a vida de milhares de pessoas, como o Renda Cidadã, Bolsa Universitária, Bolsa Futuro, que propiciou a qualificação de muita gente, e os Institutos Tecnológicos, que garantem a qualificação e a inclusão pelo conhecimento. Essas são marcas nossas que vamos garantir, que o candidato Ronaldo Caiado deve desconhecer. Essas são marcas nossas que haveremos de garantir”, afirmou Zé Eliton.

Sobre segurança pública, José Eliton falou a respeito do eleitor que utiliza o transporte coletivo; “Ele sabe que eu criei o Batalhão de Terminal, que melhorou a segurança pública. Todos os indicadores de segurança vêm diminuindo ao longo dos últimos anos. É claro que nós temos um desafio como o Brasil tem e, talvez, o maior deles seja endurecer a legislação, no que diz respeito ao Código Penal e ao Código de Execução Penal”.

José Eliton criticou parlamentares, como Ronaldo Caiado, “que estiveram há anos lá no Congresso e nunca apresentaram qualquer projeto nessa área e vêm agora discutir questões relacionadas à Segurança Pública” e falou das propostas que tem para a área da Segurança Pública: criação da Força Tática Estadual, “com foco na Inteligência, com funções táticas pontuais e o Centro de Comando e Controle nas diversas regiões do Estado, além do monitoramento aéreo”. Falou também da Rotam ampliada para o Entorno do Distrito Federal e que seu programa prevê a extensão a outras regiões.

Sobre a valorização do servidor da área de Segurança, o governador e candidato à reeleição disse que houve avanços extraordinários na remuneração, “equipamos as polícias com as melhores frotas do Brasil. Nós temos hoje referência de armamento e inteligência no Brasil, a ponto da Polícia Federal utilizar-se do aparato de inteligência que temos no Estado de Goiás. Portanto, você sabe muito bem em que Estado estamos vivendo”.