Goianos concorrem a prêmio nacional de Estágio

Goiás é finalista em quatro das sete categorias do 12º Prêmio IEL de Estágio, etapa nacional. O Estado lidera o número de indicações e disputará o 1º lugar nas categorias Estagiário Destaque, Micro/Pequena Empresa, Sistema Indústria e Instituição de Ensino Técnico. A cerimônia, que premia e reconhece as melhores práticas de estágio das empresas, estagiários e instituições de ensino de todo o Brasil, será realizada nesta quarta-feira (12), a partir das 19 horas, no Teatro do Sesi, no Setor Santa Genoveva, em Goiânia.

Na categoria Estagiário Destaque, o projeto goiano concorrente foi idealizado por Henrique Carvalho de Oliveira. Enquanto estudante de Engenharia Civil da Universidade Federal de Goiás (UFG), ele trabalhou, por meio do Programa de Estágio do IEL/GO, na Welt Engenharia, onde desenvolveu o projeto: Uso de drone no levantamento planialtimétrico de centrais geradoras hidrelétricas (CGHs). Henrique se formou há dois meses e foi contratado pela empresa em que estagiava.

Henrique, que chegou a passar no vestibular para medicina, optou pela Engenharia Civil e foi o vencedor do 14º Prêmio IEL de Estágio, etapa regional, realizado em maio. Agora, na etapa nacional, o estagiário concorre ao 1º lugar com projetos do baiano Mateus dos Santos Meneses, que estagia no Instituto Brasileiro de Robótica do Senai/BA, e do paraense Jorge Augusto Pinheiro da Costa, estagiário da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) daquele estado.

O Prêmio

Goiás concorre com projetos desenvolvidos em outros nove Estados, além do Distrito Federal – Bahia, Ceará, Pará, Paraná, Espírito Santo, Roraima, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte.

A Lara Martins Advogados concorre ao prêmio na categoria Micro/Pequena Empresa, com o Sicoob Central BA, da Bahia, e a Start School, de Roraima. Esta é a segunda indicação seguida do escritório, que ficou em 2º lugar na edição 2017.

“O Prêmio IEL de Estágio chegou para nosso escritório coroando um projeto no qual a gente depositava muito carinho e confiança. Já participamos de três finais e ficamos em 2º lugar no prêmio nacional. Neste ano, recebermos novamente uma indicação e agora, de uma forma muito especial, dentro de casa, o que é uma felicidade muito grande”, comemora o advogado Rafael Lara.

O Instituto Senai de Tecnologia em Automação (Goiás) disputa, na categoria Sistema Indústria, com o potiguar Senai CTGAS-ER e o Sesi Roraima. “É uma imensa satisfação ter sido indicada em nome do IST para receber este prêmio, pois comprova que estamos no caminho certo na formação de nossos estagiários”, salienta Fernanda Godoy, gerente do Instituto Senai de Tecnologia em Automação Industrial.

Na categoria Instituição de Ensino Técnico, o Senai/GO tem como concorrentes o Se7e – Centro Tecnológico, da Bahia, e o Senai Taguatinga, do Distrito Federal. “Participar do Prêmio IEL de Estágio Nacional é uma honra, porque significa demonstrar para a sociedade goiana e para o Brasil, a importância do nosso trabalho aqui no Estado de Goiás“, professora Ivone Moreyra, diretora de Educação e Tecnologia do Sesi e Senai Goiás.

A cerimônia de premiação desta quarta-feira (12) – início do evento às 19 horas – é aberta ao público, que precisa garantir seus convites com antecedência. Basta ligar para 3216-0307 e confirmar presença. Além da premiação, a celebração do evento ficará por conta de um coquetel com direito a apresentação da dupla sertaneja goiana Tom e Léo.

Evento: Prêmio IEL de Estágio (etapa nacional)

Data: 12/9/2018

Horário: 19 horas

Local: Teatro Sesi do Clube Ferreira Pacheco

Objetivo: reconhecer as melhores práticas de estágio das empresas, estagiários e instituições de ensino de todo o Brasil

Estados concorrentes: Goiás, Distrito Federal, Bahia, Ceará, Pará, Paraná, Espírito Santo, Roraima, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte

Concorrentes de Goiás: Henrique Carvalho de Oliveira (Estagiário Destaque), Lara Martins Advogados (Micro/Pequena Empresa), Instituto Senai de Tecnologia em Automação (Sistema Indústria) e Senai/GO (Instituição de Ensino Técnico).