Marcos Abrão inaugura comitê em Goiânia

Candidato à reeleição para deputado federal, Marcos Abrão (PPS) inaugurou na noite desta segunda-feira (10) seu comitê central de campanha em Goiânia. Cerca de mil pessoas estiveram presentes no local, entre moradores da cidade e lideranças políticas do estado. O comitê está localizado na Rua 87, no Setor Sul. “Nossa campanha é propositiva, transparente e o estado de Goiás reconhece o trabalho feito ao longo do mandato pelo desenvolvimento dos municípios goianos e com foco no cuidado com as pessoas. Fico muito feliz com o apoio que tenho recebido de todos vocês e em saber que a nossa população está compromissada com a prática de uma política séria”, disse o candidato.

A inauguração reuniu ainda os deputados estaduais Virmondes Cruvinel, Talles Barreto e José Vitti, a senadora Lúcia Vânia, a ex primeira dama Valéria Perillo e o governador José Éliton. Segundo a senadora, “Marcos Abrão é um deputado jovem, competente e que representa de fato a população goiana com sua postura e seus posicionamentos no Congresso Nacional”.

Para Ivani Almeida, eleitora de Marcos Abrão em Palmeiras de Goiás, “o processo eleitoral é o momento de mostrar que a nossa sociedade não aceita mais a corrupção na política. Eu votei no deputado Marcos Abrão e me senti representada quando ele votou com firmeza a favor das investigações do presidente e com projetos de lei voltados para a população e não para beneficiar corporações”, afirmou.

Marcos Abrão foi presidente da Agência Goiana de Habitação (Agehab) e responsável pela construção de mais de 50 mil casas populares em todas as regiões do estado, além da criação do programa de entrega de escrituras Casa Legal e da ampliação do cheque-reforma. Eleito com mais de 92 mil votos, o parlamentar levou a luta por moradia de interesse social para o Congresso Nacional e tem trazido importantes conquistas para a área. “Nossos projetos de lei e destinação de recursos tem levado habitação de qualidade para quem mais precisa. A conquista da casa própria é muito significativa para uma família. É abrigo, amparo e principalmente dignidade”, disse.