Prefeitura convocou mais de seis mil concursados para a Educação

Na última quinta-feira, 6, a Prefeitura de Goiânia publicou no Diário Oficial do Município o edital da sétima convocação do Concurso Público 001/2016, para admissão de 1.531 profissionais à Educação Municipal. A chamada contempla professores das áreas de Artes Visuais, Música, Intérprete de Libras, Ciências, Matemática e Inglês, agentes de apoio para limpeza e merenda, auxiliares de atividades educativas e assistentes administrativos.

A atual gestão municipal começou a convocação no início de 2017 e, desde então, já chamou cerca de 6,5 mil concursados para suprir o déficit do quadro profissional da Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME). Tal número supera a quantidade de vagas prevista no edital do concurso, que era de 4,7 mil novos profissionais. A superintendente de Administração e Finanças da SME, Maria Aparecida Barbosa, esclarece como a prefeitura chegou ao número de vagas do certame e o que foi considerado nesta última chamada.

“O concurso de 2016 previa 4,7 mil vagas para cobrir todo o déficit. Para chegar a esse número, foi feito um trabalho junto ao Tribunal de Contas do Município e ao Ministério Público. Para fazer a última convocação, consideramos todas as vacâncias ocorridas após a publicação do edital em 2016. Vacâncias são aposentadorias, exonerações e óbitos. Fizemos uma análise real desse quadro e de todos os cargos que ainda estavam vagos. Incluímos também as vacâncias do próprio concurso, que são aquelas pessoas que não compareceram à nomeação, foram nomeadas e não assumiram o posto ou que assumiram e pediram exoneração”, explica.

Os novos convocados têm o prazo de 30 dias, a partir da data de publicação do edital de convocação, para comparecerem à Central de Atendimento ao Cidadão Atende Fácil, no Paço Municipal, munidos de toda a documentação exigida em edital. É necessário o agendamento prévio no site da Prefeitura de Goiânia. Após a análise dos documentos, será publicado edital de nomeação e, então, os nomeados terão 30 dias para comparecer à Junta Médica Municipal para a apresentação de todos os exames e laudos médicos necessários.