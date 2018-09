Prefeitura inaugura linha de ônibus no Jardim Guanabara

Uma segunda linha de ônibus do transporte público será lançada nesta quarta-feira, 12, às 8 horas, pelo prefeito Iris Rezende na Praça do Berimbau, no Jardim Guanabara. A linha 931, que tem como principal função ligar o bairro, e região Norte, ao Terminal da Praça da Bíblia, vai passar também pelos setores Vale dos Sonhos e Jaó. Ao todo, seis novas operações estão previstas para serem lançadas ainda neste ano em Goiânia. A primeira, já em atividade, foi a 933 (Terminal Padre Pelágio/ Recanto do Bosque/Campus UFG), iniciada há uma semana na região Noroeste da Capital.

Iris Rezende explica que um dos princípios de sua gestão é conferir celeridade ao atendimento de demandas da sociedade. “A implantação dessas linhas é só o começo de um novo comportamento de investimento da Prefeitura em um transporte público que traga agilidade, acessibilidade e conforto aos usuários. Em todas as áreas, temos nos empenhado em atender as mais variadas necessidades da população com eficiência e rapidez; não podia ser diferente com a questão da mobilidade urbana”, afirma o prefeito.

A linha 931 foi criada para atender a uma demanda dos moradores do Jardim Guanabara e adjacências que, agora, vão contar com ônibus direto para o Terminal da Praça da Bíblia. Além de ganho de tempo, a comunidade local tem agora a possibilidade de conexão com toda a Região Metropolitana de Goiânia, por meio de um terminal de integração.

A escolha do itinerário contempla a passagem por outros importantes bairros da cidade, como o Setor Jaó, Vila Nova e Setor Universitário, que abriga um dos maiores polos educacionais de Goiás. Antes, para acessar alguns destes bairros, o passageiro precisava se deslocar até o Centro de Goiânia para pegar outro ônibus.

Serviço

Lançamento da linha 931 do transporte público

Data: 12 de setembro (quarta-feira)

Horário: 8 horas

Local: Avenida Goiânia, na Praça do Berimbau, Jardim Guanabara.