A força do Meio Ambiente na Câmara dos Deputados

Trocar rodovias por ferrovias, combustíveis fósseis por energia limpa, reciclagem e reutilização de resíduos sólidos, chamados de ‘lixo’, podem e devem ser implantados no Brasil para que as ações de preservação do Meio Ambiente sejam mais eficazes. Candidata a deputada federal pela Rede Sustentabilidade, Anna de Podestà, pretende lutar para que as políticas ambientais sejam cumpridas.

“Minhas propostas são relacionadas ao Meio Ambiente e a questão do “lixo”, que na verdade são os resíduos. Devemos implantar a política que já existe e fazer ela se tornar efetiva. Em relação aos transportes, que também é um pouco associado ao Meio Ambiente, que eu defendo a utilização de meios de transporte sustentáveis, a utilização da bicicleta. Tentar sempre transformar os que utilizam combustíveis fósseis em utilização de combustíveis sustentáveis”, explica Anna de Podestà.

Em relação à mobilidade urbana e transporte de cargas, as ferrovias são a melhor alternativa. “Em Goiás, a gente poderia utilizar ferrovias e onde não tivesse – porque ainda precisa de implantação – tentar incentivar energia limpa, que seria mais o álcool, até a parte de veículos elétricos. Tudo isso com estudos e incentivos. O que não der para implantar de uma vez, fazer de forma gradual até que chegue ao desejável”, ressalta a candidata.

Emenda Constitucional 95

Firmemente contrária à Emenda Constitucional 95, conhecida como “Gastos Públicos”, que congelou os gastos e investimentos em saúde, educação e outras áreas, Anna de Podestà destaca que, eleita deputada federal, apresentará propostas para a derrubada da nova lei.

“Outra bandeira minha é a revisão da Emenda Constitucional 95, que é a PEC dos Gastos Públicos, que congelou os investimentos, atrelou à questão da inflação, que impede a realização de concursos públicos, menos investimentos em educação, saúde, que é justamente onde também precisamos de mais recursos”, disse.

Perfil

Funcionária dos Correios há dez anos, Anna de Podestà tem como bandeiras a luta pela valorização dos servidores e empregados públicos, preservação do meio ambiente, utilização de energia limpa e menos combustíveis fósseis, inclusive o uso da bicicleta como meio de transporte, e a favor da reciclagem e incentivo à maneiras de descarte de “lixo” mais naturais, como a compostagem. A candidata também é casada e mãe de uma jovem de 16 anos. Vote Rede, vote Anna de Podestà – 1801.