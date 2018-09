Daniel se compromete a pagar creche para zerar déficit

O candidato ao governo de Goiás pela Coligação Novas Ideias, Novo Goiás (MDB, PP, PRB e PHS), Daniel Vilela (MDB), disse na manhã desta terça-feira que vai pagar a creche das crianças onde a rede pública não ofertar vagas suficientes. “Vamos fazer com que nenhuma criança em Goiás fique de fora de uma creche ou uma escola”, afirmou durante entrevista à Rádio Paz FM, em Goiânia.

“Vamos zerar o déficit de vagas por meio de convênio com a rede privada. Nós vamos pagar em parceria com os municípios, para que os alunos frequentem, porque o que não podemos é permitir que crianças de fora das creches ou escolas.” O compromisso consta no plano de governo apresentado pelo candidato, no eixo Conhecer, e é descrito como Projeto Goiano do Futuro.

A proposta do candidato inclui educação profissionalizante, para os alunos em idade adequada, e análise do perfil vocacional dos alunos. “Estamos propondo cobrir todas as fases da educação porque este é o principal pilar para o desenvolvimento individual e social. Goiás vai avançar muito, no médio prazo, com mais investimento em educação”, afirma Daniel.

O candidato falou ainda, durante a entrevista à Rádio Paz FM, uma das primeiras ações na área da segurança será aumentar o efetivo nas ruas por meio do redirecionamento daqueles policiais que hoje estão fazendo guarda patrimonial. “Temos cerca de 1700 homens e mulheres vigiando prédio, que é uma atividade que podemos cobrir com monitoramento eletrônico, com câmeras. Com isso vamos imediatamente aumentar a quantidade de policiais nas ruas e melhorar a segurança da população.”

Daniel falou ainda sobre combate à corrupção. Para ele, a instituição de processos automáticos, com transparência e acesso para o cidadão, vai inibir o desvio de comportamento. “Vamos combater com firmeza a corrupção e utilizar ferramentas tecnológicas e fiscalização rigorosa para isso.”

O candidato participou também de sabatina no Jornal do Meio Dia, na TV Serra Dourada, onde relembrou aos telespectadores que os adversários Ronaldo Caiado e José Eliton têm as mesmas origens políticas. “Eles participaram por mais de uma década do grupo político liderado por Marconi Perillo e Caiado inclusive indicou Eliton para a vice de Marconi.” Daniel disse que os adversários não estão apresentando propostas para a mudança em Goiás.

Apae

Durante a tarde o candidato ainda participou de conversa na Apae, quando ouviu as demandas, entre elas a necessidade de interiorização do atendimento. “Nos comprometemos a manter um diálogo permanente com as entidades que representam os portadores de deficiência para que o governo assuma sua responsabilidade na transformação de Goiás em um Estado mais inclusivo e digno para todos.”