Em Planaltina, Zé Eliton afirma que emprego e área social serão prioridades

O governador Zé Eliton (PSDB), candidato à reeleição, afirmou nesta terça-feira (11/9), em Planaltina, no Entorno de Brasília, que a geração de mais empregos associada aos avanços na área social serão prioridades de sua gestão. “Quero levar emprego para todos os municípios do Estado, para que Goiás prossiga crescendo, para que Goiás avance mais”, disse o governador, que estava acompanhado de sua candidata a vice, a professora Raquel Teixeira (PSDB), e do ex-governador Marconi Perillo (PSDB), candidato ao Senado.

A população de Planaltina recebeu a Coligação Goiás Avança Mais com entusiasmo. “Quando eu sai de Posse e fui pra Goiânia procurar meu primeiro trabalho, encontrei muita dificuldade e eu não quero que ninguém passe por isso”, afirmou Zé Eliton, para em seguida dizer que “os governos do tempo novo mudaram a economia e inseriram Goiás no caminho do crescimento”.

O prefeito de Planaltina, Pastor André (PSC), disse que o município sempre esteve com Marconi e Zé Eliton e que tem certeza que Planaltina mantém seu compromisso com os avanços do Estado. “Quando o Estado estava no comando do Marconi, e também agora, na gestão do Zé, Planaltina sempre foi muito lembrada e atendida”, disse. Ele citou o repasse de quase R$ 6 milhões através do programa Goiás na Frente, que foi utilizado para recapear as ruas da cidade.

O governador citou os avanços na Educação, destacando o primeiro lugar no Ideb, ara afirmar que “a educação é o caminho para as maiores conquistas do cidadão”. “Eu quero investir ainda mais na qualidade do nosso ensino-aprendizagem, porque a educação é que alavanca o verdadeiro desenvolvimento”, disse Zé Eliton.

Marconi disse que, no Senado, vai continuar trabalhando por Planaltina e todas as cidades do Entorno de Brasília. “Os goianos sabem muito bem o que querem: querem educação, saúde, emprego. É esse o nosso compromisso. Trabalhar mais para a nossa gente, para o povo, verdadeiramente, como sempre fizemos”, disse o candidato ao Senado.

Raquel Teixeira, por sua vez, detalhou as propostas para a Educação. “O Zé vai criar uma bolsa para que o aluno não precise abandonar escola”, disse a candidata, afirmando que pretende combater a evasão escolar no Ensino Médio, garantindo que o estudante tenha um futuro acadêmico ao invés de abandonar a sala de aula para ter que trabalhar.

“Também queremos que professores façam mestrado, e que tenham 40% de reajuste nos salários, além de mais preparo e capacidade para ensinar. Queremos que alunos possam aprender língua estrangeira e possam viajar pelo mundo. Tudo isso está no nosso plano de governo e é nosso compromisso”, explicou Raquel.