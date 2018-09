Juliana Knust e Cássio Reis apresentam “Em Casa a Gente Conversa”

Todo conto de fadas termina com a famosa frase: “E viveram felizes para sempre”. O que ninguém sabe é o que aconteceu no dia seguinte. Como será que os casais dos contos de fadas encararam a rotina nos palácios da vida? É o que a peça “Em casa a gente conversa” protagonizada pelo casal de atores Juliana Knust e Cássio Reis, irá relevar ao público no Teatro Sesi, dias 22 e 23 de setembro.

Com patrocínio da Renner e Zurich Santander, “Em Casa a Gente Conversa” foi escrita por Fernando Duarte e Tatá Lopes. Fernando é autor dos espetáculos, “Callas” e “Depois do amor”, ambos com direção da saudosa Marília Pêra, e “Além do que os nossos olhos registram”, protagonizado por Priscila Fantin, Luiza Tomé e Silvia Pfeifer. A peça conta com a direção artística de Fernando Philbert, que assinou a direção dos espetáculos “Em nome do jogo” e “O escândalo de Philipe Dussaert”, ambos com Marcos Caruso, e “O topo da montanha” com Lázaro Ramos e Taís Araújo, entre outros.

A comédia romântica conta as aventuras e desencontros de um casal já em processo de separação, que revê a sua própria história durante os encontros para definir detalhes do divórcio, criando sequências de momentos hilários.

Malu e Carlos Alberto, aos olhos de muitas pessoas, formam um casal perfeito, daqueles de comercial de margarina. Mas eles vivem na vida real e enfrentam todas as alegrias e agruras de um jovem casal. Com a maior sinceridade abrem sua vida, cheia de humor, contrapontos e riqueza de detalhes onde fica absolutamente impossível não se identificar.

Carlos Alberto é um homem dividido entre o desejo de ascender profissionalmente, a vontade de manter um casamento e o sonho de se manter eternamente livre. Já Malu é uma mulher que se desdobra entre carreira, casamento e a maternidade.

No decorrer do espetáculo, eles falam com muito bom humor sobre assuntos pertinentes a qualquer casal: almoço em família, dia dos namorados, a vida sexual, TPM, o cotidiano da casa, a divisão de tarefas, as brigas, o balanço da relação e de amor.

Através da ótica do humor, a peça mostra o abismo que separa o universo feminino do universo masculino, além de abordar questões universais do amor e como os sonhos se constroem e se desfazem ao longo da vida. O casal expõe suas questões com transparência, o que faz com que a identificação do público seja imediata.

Serviço



“Em casa a gente conversa”

Local: Teatro Sesi

Data e horário:

Dia 22 de Setembro, sábado, às 21h

Dia 23 de Setembro, domingo, às 20h

Valor do ingresso:

1º Lote Preço Popular – Inteira R$ 50 / Meia R$ 25

*Válido até completar 10% da lotação do teatro por plateia inferior e superior

Após encerramento das vendas do Ingresso Popular:

Inteira: R$ 70

Meia-entrada: R$ 35