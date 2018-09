Novo edital da Lei Goyazes será lançado nessa quinta, 13

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte (Seduce), lança nesta quinta-feira, dia 13/9, o novo edital do Programa de Incentivo à Cultura – Lei Goyazes, que irá disponibilizar R$ 10 milhões para financiamentos de projetos culturais. Podem concorrer projetos de todos os municípios goianos e o benefício é para o exercício em 2019.

O lançamento será realizado às 10 horas, no Palácio das Esmeraldas, na Sala de Cultura Gercina Borges Teixeira, com a presença do secretário Flávio Peixoto (Seduce), autoridades estaduais e municipais. O lançamento também terá a apresentação do Quarteto de Cordas, da Orquestra Jovem de Goiás e da Cia. Teatral Gustav Ritter, com o espetáculo Teatro de Sombras. A entrada é gratuita.

A Lei Goyazes funciona por meio de renúncia fiscal. O produtor cultural, quando tem um projeto aprovado no programa de incentivo, recebe uma carta de crédito. Com isso, ele pode procurar empresas interessadas em financiar seu projeto. Cem por cento do valor investido pela empresa é descontado no Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) devido ao governo. Os projetos financiados são selecionados pelo Conselho Estadual de Cultura.

Serviço

Lançamento do novo edital da Lei Goyazes

Data: Quinta-feira, 13/9

Horário: 10h

Local: Palácio das Esmeraldas – Sala de Cultura Gercina Borges Teixeira

Entrada gratuita