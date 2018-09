Tribuna de Contas realiza encerramento do ciclo de Encontros Regionais 2018

O encerramento do ciclo de Encontros Regionais 2018 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (TCMGO) na manhã desta sexta-feira, 14, no auditório da Associação dos Magistrados de Goiás (Asmego), a partir das 7 horas.

É um encontro das cidades que compõem a Primeira e Segunda regiões do TCMGO, que têm como diretores a conselheira Maria Teresa Garrido Santos e o conselheiro vice-presidente Daniel Augusto Goulart, respectivamente, embora aberto a todos os interessados dos 246 municípios goianos.

Com o tema Inovação e sua conexão com as áreas de atuação do Controle Externo, o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (TCMGO) realizou cinco encontros regionais que tiveram como cidades-sede: Novo Gama, Uruaçu, Jataí, Caldas Novas e Palmeiras de Goiás e abrangeram quatro regiões da distribuição do Tribunal (Terceira, Quarta, Quinta e Sexta).

Os Encontros Regionais fazem parte de um conjunto de ações educativas, preventivas e de capacitação que o TCMGO promove para os gestores municipais, visando a uma gestão cada vez mais profissional, ética, transparente e eficiente.

Renomados palestrantes participam da discussão de temas relevantes para a administração pública.

O presidente do Tribunal, conselheiro Joaquim Alves de Castro Neto, abre o encontro, que tem a participação da ministra do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Laurita Vaz, que palestra sobre “Planejamento estratégico sustentável dos órgãos da administração pública. Vereadores e Prefeitos Municipais – priorização das suas ações”; do advogado Luiz Cláudio Allemand, que falará sobre “O processo eletrônico nos Tribunais de Contas” e do professor doutor Clóvis de Barros Filho, que fará a palestra “O amor à vida e ao trabalho”.

O evento marca, ainda, o lançamento do livro “O processo de contas no Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás”, de autoria do presidente Joaquim de Castro, procurador-chefe da Advocacia Setorial, Marcello Terto, e dos auditores de controle externo Priscila Kelly F. Borges, Ibamar Tavares Júnior e José Carlos Bizinotto de Miranda.

O livro tem o prefácio do presidente da Atricon, Fábio Túlio Filgueiras Nogueira.

Evento: Encerramento do ciclo de encontros regionais 2018 do TCMGO

Data: 14 de setembro

Horário: 7h às 12h

Local: Asmego – Associação dos Magistrados do Estado de Goiás

Endereço: Rua 72, número 192 – Jardim Goiás, Goiânia-GO.